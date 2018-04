Szalámival és merülőforralóval indultunk Nyugatra

1988-ban ismét enyhítettek a szabályozáson. Megnyílt az út nyugatra, az útlevél immár a világ összes országába többszöri beutazásra jogosított. Feljegyzések szerint az év első öt munkanapján majdnem 25 ezer kérelmet adtak be, az év közepéig pedig szinte mindenki beadta igénylését, ezért több mint másfél millió útlevelet állítottak ki. Mivel a kiutazáshoz valutával is rendelkezni kellett, a család összes tagja kiváltotta az útlevelet, és a hozzá járó valutát: beköszöntött az úgynevezett Gorenje-korszak. Az autókba bepréselték a nagyszülőket, így a határ túloldalán az ő valutakeretüket is fel lehetett használni az áhított mikróhoz, fagyasztóládához. A legkurrensebb cikkből, a VHS-képmagnóból abban az évben 200 ezernél is több került be így az országba.

(Fotó: MAGYAR RENDŐR / FORTEPAN)