Mi a fenét csináltatok, amíg nem létezett internet?

A zenélés a szocializmusban is a lázadás módja volt. Szinte nem is volt olyan középiskolás osztály, ahol ne alakult volna zenekar. Egy igazi bandának persze kellett próbahely is, aminek sokszor a szülők munkahelye adott otthont: gyárak, üzemek használaton kívüli pincéibe hordhatták a gombafrizurás, majd hosszú hajú, később punktarajos tinik a szocialista hangszergyártás jobb-rosszabb termékeit. A fenti zenekar egy Szegeden gyártott Moni Solóval és egy remek hangú csehszlovák Jolana Marinával büszkélkedik. (Fotó: Krantz Károly / FORTEPAN)