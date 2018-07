A múlt század legszebb elrontott képei

Ez az egyik kedvencem, erre varrjon gombot a kétezres évek médiaművésze, de akár el is bujdokolhat szégyenében, hogy ilyen jót sose fog tudni alkotni. A kép 1939-ben készült, de még a boldog békeidőket idézi, Budapest tündöklő korszakát, amikor még a Lánchíd kivilágítása is jobban nézett ki mint most. A büszke úr bizonyára kiélvezte az akkori Budapest adta összes lehetőséget a hedonizmusra, ez látszik az elégedett arckifejezésén. Már akkor ilyen elégedett volt, amikor még nem is tudta, hogy a legjobb elrontott fotón fog szerepelni. (Fotó: FORTEPAN)