A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Lehet, hogy idén történt a legkedvesebb balatoni emléke, de az a jelenet megtörtént már tavaly előtt is. Sőt, megtörténhetett a szüleivel, nagyszüleivel is, ugyanabban a környezetben. A Balatonnak van egy sajátos állandósága, ami akkor a leginkább szembeötlő, ha régi képeket nézegetünk a tóról és az épített környezetéről. A Fortepan archívumában kétezernél is több régi fotót talál a Balatonról, és lesz köztül legalább száz, aminél megállva biztosan felkiált:

jé, ez ma is pont így néz ki!

Chripko Lili, a Balaton Camino túra stábját kísérő fotós kiválogatott néhány helyszínt, és útközben elkészítette a képeket a mai állapotokról. A képeinek legnagyobb tanulsága: a Balaton állandó, csak mi öregszünk körülötte.

Siófok, kikötő (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Badacsony, Poharazó (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Balatongyörök, vasútállomás (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Balatonföldvár, a római katolikus templom a vasút mellett (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Balatonszepezd, Sellő vendéglő (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Szántód (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Balatonföldvár (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Szigliget, Kossuth utca az Esterházy kastély (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Balatonszárszó, a 7-es főút melletti Véndiófa étterem (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Szántód, rév (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Zánka, úttörőváros (Fotó: FORTEPAN)

(Fotó: Chripko Lili / Balaton Camino)

Révfülöp, hajóállomás (Fotó: FORTEPAN)