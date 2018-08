Ott, ahol a tábori posta lassan, a golyó gyorsan járt: hadisírok a fronton

A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Így jutottunk el a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisir.hu nevű site-jához, ahol több, a Fortepan-képeken szereplő hősi halott adatlapjára, veszteségi kartonjára, sőt civilruhás fotójára találtunk. Nagyanyáinknak és dédanyáink sokszor évekig várták a bajtársak híreit vagy a szerettük elestéről való hivatalos értesítést, most egy kattintásra akár a veszteségi kartont is láthatjuk. A veszteségi jelentések 1941 júniusának végétől, vagyis a Szovjetunió elleni hadműveletek megkezdésétől 1944 őszéig érkeztek a hadszíntérről a Honvédelmi Minisztériumhoz, és ezek tartalmazták a veszteség jellegét (elesett, meghalt, eltűnt stb.), helyét, idejét és az eltemetés helyét, időpontját, illetve a hozzátartozó kiértesítésének időpontját is. A hadisir.hu-n egyelőre a második világháborúban meghalt magyar katonákra lehet keresni, a néven kívül segít, ha a születési évet és helyet, esetleg a rendfokozatot is ismeri a kutató. Az online adatbázist működtető Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot levélben, emialen és személyesen is meg lehet keresni.

Ha hozzátartozójának nevére ismert egyik katonasíron, írjon nekünk!

(Fotó: Fődi Gábor / FORTEPAN) Sírhantok katonás rendben az első világháborúban harcolt cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred hősi temetőjében Kislippán (ma Szlovénia). A “Nagy Háborúban” megsebesült, eltűnt, megbetegedett és hadifogságba esett dédpapa utáni kutatás száz év távlatából sem reménytelen. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában, a hadisir.hu -n eddig is lehetett keresni, de várhatóan 2018 novemberében elindul egy minden eddiginél részletesebb adattár „Magyar Katona Áldozatvállalása a Nagy Háborúban” néven. A cs. és kir. Hadügyminisztérium által szinte napi rendszerességgel kiadott veszteséglistákon (Verlustliste), a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban, a bécsi Hadilevéltárban és a pozsonyi Hadtörténeti Levéltárban, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei által őrzött halotti anyakönyveken és temetőkatasztereken alapuló anyaga csaknem másfél millió adatsort tartalmaz majd.

(Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN) A második világháborúban a keleti fronton esett el a legtöbb magyar katona. Magyarország német kérésre nagyjából kétszázezer fős, főleg gyalogosalakulatokból álló, rosszul felszerelt hadsereget küldött. A 2. magyar hadsereg 1942 nyarának végén érkezett meg a Voronyezstől délre, a Don mentén meghatározott 200 kilométer hosszú frontvonal védelmére. A Fortepanra nemrég felkerült Miklós Lajos-hagyaték több oroszországi magyar katonai temetőt dokumentál. Hugyecz Mihály honvéd sírja az oszkinoi temetőben volt, a huszonhárom éves fiú a 2. magyar hadsereggel jutott el a Don-kanyarba. Az oszkinoi temetőben a születési és a halálozási évet is feljegyezték a fejfára, ennyi információval már szinte biztos találatra számíthattunk a hadisir.hu -n: a fennmaradt veszteségi karton szerint az 1942 szeptemberében elesett parasztfiú haslövést kapott, és édesanyját két hónappal később értesítették haláláról.

(Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN) A szintén a Donhoz közeli Jeszdocsnaja magyar katonai temetőjében tíz számjegyből álló azonosító szerepelt a fejfákon, ez állt a katonák dögcéduláján is. A huszonéves gyári munkás Leimeter Nándor kartonja megtalálható az adatbázisban, a gazdasági gyakornok Kisfalusi Sándoréhoz hasonlóan. Utóbbiról egy civilruhás fotó is szerepel a Hősök arcképcsarnoka nevű fül alatt, ezt bizonyára hozzátartozója küldte be, hiszen a korabeli személyi anyag jórészt megsemmisült.

(Fotó: Berkó Pál / FORTEPAN) Katonasírok a Kamenyec-Podolszk és Tulcsin közötti út mellett az Indexen már szereplő Berkó Pál fotóján. A hadtápos zászlós Leicájával a kezében foglalta vissza nekünk Kárpátalját.

Ami történt, “Nagy Magyaroszágért!” történt. A jeszdocsnajai temető az iskola mellett, a Korotojak felé vezető út mentén állt, és a település szélén volt egy kisebb, tizenegy sírból álló sírkert is. A második világháborús hősi halottakról nyomtatásban megjelent Béke poraikra című könyv leírása szerint a közeli korotojaki hídfőcsaták 1942. augusztus 7. és 20. közötti időszakának halottai nyugodtak itt, főleg kaposvári, kecskeméti és kiskunfélegyházi zászlóaljak katonái. (Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN)

1942. Ternovje. Élők és halottak. (Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN)

A jeszdocsnajai temetőben közel hatvan katonának volt sírja, a főleg húsz-huszonöt éves honvédek többségével lövés végzett. A temetőben négy kmsz., vagyis közmunkaszolgálatos is helyet kapott. A munkaszázadokról nem teljesen meglepő módon nem maradt fenn iratanyag, csupán az elhurcoltak neveit őrzi a keleti magyar hadműveleti területeken elszenvedett veszteségeiről szóló Nevek című kiadvány. (Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN)

Katonasír sisakkal Ukrajnában, a Kamenyec-Podolszk és Tulcsin közötti út mellett. (Fotó: Berkó Pál / FORTEPAN)

Díszsír kavicsokból kirakott kereszttel, koszorúval az egyik (úgy tudjuk, ma már nem létező) oszkinoi temetőben. A 2. hadsereg egykori oroszországi hadműveleti területén, a Dontól 8 kilométerre fekvő Oszkino összesen három temetőjében az 1942 augusztusi és szeptemberi hídfőcsaták során elesett honvédek nyugodtak. Illetve az 1942 novembere és 1943 januárja között itt meghalt szombathelyi közmunkaszolgálatosok. A halálozás okai között a sebesülés mellett legtöbbször szívelégtelenség szerepelt, a zsidó közmunkaszolgálatosok között végkimerülés, öngyilkosság. A Béke poraikra idéz róluk egy korabeli harctudósítást: “A zsidó kisegítő munkaszolgálatosok erőállapota egyenesen siralmas volt. Az utóbbi időben már alig akadt egy-két munkaképes egyén. A halálozás napirenden volt, úgyhogy kb. 200 fő halálozott el testi leromlás következtében.” (Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN)

További adatbázisok: a katonakagulagon.hu a szovjet hadifogolytáborokban elhaltakról és a magyarezredek.hu az Osztrák-Magyar Monarchián belüli Magyar Királyság területéről felállított alakulatokról, térképes keresővel az egyes hadtestekre.

Köszönet a háttérinformációkért dr. Kiss Gábor őrnagynak, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár vezetőjének.