Barkácsország barkácsdivatja: ez volt az Ez a divat

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

November 11-ig ingyenesen megtekinthető a Capa Központ utcafronti galériájában a Május 1. Ruhagyár – Fortepan: Ez a divat című fotókiállítás, amihez az egykor egyeduralkodó magyar divatmagazin divatfotóiból válogattak a Fortepan szerkesztői. Ennek apropóján mutatunk be mi is egy kisebb válogatást a kiállítás képeiből.

A háború utáni években, 1949-ben jelent meg az Ez a divat első száma, 1993-ban pedig az utolsó. Évtizedekig ez volt az egyetlen, csak divattal foglalkozó magyar lap. A háború után a teljes divatipart államosították, a híres divatmárkák, a francia vagy olasz stílus helyett a Ruhaipari Tervezővállalat konfekcióruháit kellett népszerűsíteni benne. Ez elég unalmasan hangzik, ennek ellenére a szerkesztők nagyon színvonalas lapot tudtak létrehozni. Az ötvenes évek végére már példányonként százezret adtak el belőle, ennyit adtak el akkor a Nők Lapjából is.

A múlt rendszerben több okból is rendkívül fontos szerepet töltött be a magyar nők életében ez a magazin. A mai plázákhoz szokott embernek nehéz elképzelni, de a két nagy állami ruhagyáron (Május 1. Ruhagyár, Vörös Október) kívül mást nem lehetett kapni az áruházakban közönséges halandóknak. Léteztek ugyan kisebb, kivételezett maszekok is, vagy Rotschild Klára állami divatszalonja, de ezekben csak a párttitkárok feleségei fordulhattak meg, hiszen egy-egy ruha két-háromszorosába került egy átlagfizetésnek. Az Ez a divatban eleinte nem is a szalonokat mutatták be, hanem inkább a közízlést próbálták a szocialista divat, a konfekció felé irányítani, illetve kreativitásukat elősegíteni.

Főleg azért vették eleinte a lapot, mert kihajtható szabásmintákat mellékeltek hozzá, amiből varrástudók saját ruhákat gyártottak. Kérésre még levélben is küldött a szerkesztőség szabásmintákat. A szabásminták mellett fő pillére volt a lapnak az átalakítási tervek kreatív tárháza, ilyen volt a toldás, passzékészítés, gallérok, mandzsettaapplikációk, a két-ruhából-egy-ruha ötletek, vagy a varrási maradékok hasznosítása, ezekhez rengeteg ötlettel látták el a barkácskorszak háziasszonyát. Ami a férfiaknak az Ezermester magazin volt, az volt a nőknek az Ez a divat.

Ugyan 1953-tól már megjelenhettek benne tudósítások a nagyobb nyugati márkák bemutatóiról, de a nyugati divat követésének egyetlen lehetősége sokáig a varrás volt. Később az akkoriban tiltott, külföldi lapok (Vogue, L'Officiel, Elle) ruhafotóit több éves késéssel újranyomták, de olyan is volt, hogy nem nevezték nevén a nyugati tervezőket, majd a ruhákat magyar konfekcióként adták el, úgysem derült ki.

A kommunista rendszer puhulása idején, a nyolcvanas években a lapban már szabadon felvállalták a nyugati divat és a nagy divatházak (Dior, Balmain, Chanel) bemutatását, emiatt a lap Szovjetúnióban kiadott verziója, az Это мода is nagyon sikeres lett. Ekkorra már nemzetközi színvonalú volt a lap, és 250 ezres példányszámban nyomták. A hetvenes-nyolcvanas években Zsigmond Márta főszerkesztő a fotósokkal egyeztetve úgy látta, hogy nagy, jól láttató, beszédes képeket kell közölni a lapban. A nem szigorúan beállított, mozgásban modellkedést Safranek Anna, Tálas Kati és Pataki Ági híres modellek kezdték el megvalósítani, az utánuk következő modellgeneráció már ebbe csöppent bele.

A rendszerváltás után megváltozott a médiapiac. Az új főszerkesztő, Medgyessy Ildikó komoly rálátással bírt a nemzetközi divatlappiacra, és változtatásaival még színvonalasabbá tette a lapot, de ez sem volt elég. Miután egyre több külföldi divatlap jelent meg Magyarországon, a példányszáma rohamosan csökkenni kezdett, befektető pedig nem jelentkezett a lapra, így 1993-ban megszűnt. 2000-ben megpróbálkoztak a jugutód Mai Ez A Divattal, de ez két évig bírta.

Az Ez a divat fortepanos képei hamarosan könyv formátumban is megjelennek, 100 fotóhoz Legát Tibor ír szöveget.

Az 1949-es divatfotón látható napszemüvegeket ma is fel lehetne venni (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Ez egy régebbi divatkép 1900-ból, két nő egy nagyon menő kalap alatt (Fotó: Mészöly Leonóra / FORTEPAN)

1963-as fodrászat: a nők öröme a jó frizua (Fotó: Erky-Nagy Tibor / FORTEPAN)

1973, Margitsziget, Palatinus strandfürdő, egy szál bikini (Fotó: MHSZ / FORTEPAN)

1970, Zám Edit és Csató Mari manökenek Schiffer Pál filmrendezővel munka közben (Fotó: Schiffer Pál / FORTEPAN)

Egy emblematikus divatfotó 1973-os Schiffer Pál-kép Zám Edit manökennel az arab divatfotózáson. Ezzel 2018-ban is megállják a helyüket. (Fotó: Schiffer Pál / FORTEPAN)

1965-ben a Szent Gellért téren, Kelenhegyi út sarokán fagyizik Koncz Zsuzsa és a Metró együttes: Sztevanovity Zorán, Bokány Ferenc, Sztevanovity Dusán, Brunner Győző, Latzin Norbert teljes díszben. (Fotó: Hunyady József / FORTEPAN)

Luxy 1971-ből. Budapest II. kerületében, a Margit körút (Mártírok útja) 55., Május 1. mozi (ma Átrium Film-Színház) előtt áll Szilágyi Mari manöken. (Fotó: Urbán Tamás / FORTEPAN)

1966, Budapest, VIII kerület. Elnök utca 1., Május 1 ruhagyár előtt. Erre azért nem mondanánk, hogy jól néz ki, kár, hogy kitakarja a Mercedes logót. (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

1959-ben így nézett ki egy magyar divatbemutató, konfekcióhegyek (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

1963, Budapest, V. kerület, Petőfi tér, háttérben a Régi posta utca sarkán álló ház. A kockás napszemüveg Vokswagen márkájú, Op art típus. (Fotó: Chuckyeager tumblr / FORTEPAN)

1970, Budai vár, Tóth Árpád sétány, Veli bej rondella. Jobbra, a Schmidt Bea manökenen látható kabát elég stílusos, de a baloldalival ma már nem próbálkoznánk. (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

Egy erdélyi, beállított divatfotó 1961-ből, szépítkezés Marosvásárhelyen. (Fotó: SÜTŐ ANDRÁS ÖRÖKÖSEI / ÚJ ÉLET SZERKESZTŐSÉG felvétele / FORTEPAN)

Borítókép: Bauer Sándor / FORTEPAN