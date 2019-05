Két kép és ami közben elmúlt

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Múlt héten egy tökéletes test történetéről írtunk: Hegedűs István olimpiai bajnok a régi papír húszas modellje volt, 1956-ban egy eltévedt golyó végzett vele. Most képpárokat mutatunk a Fortepan-kiállításból.

(Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

A Dob utca és az Erzsébet (majd Lenin) körút sarka 1948-ban és 1957-ben A háború után három évvel az egykori Meteor kávéház előtt kendős asszony árul Világosságot és Magyarságot. Mögötte látszik még a szociáldemokrata párt kongresszusi plakátjából „A béke és a jólét felé vezet”-felirat vége, teljes takarásban a „Ma a demokráciáért, holnap a szocializmusért!” Utolsó nyomai ezek a szocdemeknek, a párt 1948 nyarán Magyar Dolgozók Pártja néven egyesült Rákosi Mátyás kommunista pártjával. Aztán 1957-ben ugyanott. A találatot kapott bolthelyiség előtt, Marácz kalapos táblája, ötvenhatos golyónyomok, „Le az uszítókkal”-felirat alatt egy nő barkát árul. A forradalom utáni első tavaszon még nem dőlt el, hogy reform vagy megtorlás jön. Az élet mindenesetre megindult. Vagy csak folytatódott. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

(Fotó: Szőke Annamária/Anonime / FORTEPAN)

A Piarista köz az Erzsébet híd felé nézve, 1942-ben és 1967-ben Az 1903-ra felépült Erzsébet híd eredetileg kiköpött Szabadsághíd volt. Annak, hogy ma már nem így van, a második világháború az oka: a Pestet feladó német katonák 1945 januárjában felrobbantották az összes Duna-hidat. Az Erzsébet híd pesti hídfője azonban torzóként állva maradt, és egészen a hatvanas évek elejéig, az új, Sávoly Pál tervei szerint készült, az eredeti pilléreket is hasznosító híd építéséig a második világháborús pusztításra emlékeztetett. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

(Fotó: Főfotó / FORTEPAN)

Szocialista reklámfotó 1975-ből, háttérben fővárosunk, Budapest A Főfotó Vállalat egy Pest megyei kisipari termelőszövetkezet csomagtartóra szerelhető alvósátrának reklámkampányára készítette a képet. A létra, a matrac, a sátorváz és a ponyva befért a csomagba, az öltönyös-nyakkendős használó nem minden modellhez járt. (Fotó: Főfotó / FORTEPAN)

(Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

Kislány 1932-ben és 1939-ben A fotográfia elterjedésével csökkent azoknak a száma, akik ceruzával az ajtókeretre vagy a falra rajzolva dokumentálták a gyerek növekedését. Ennek a családnak ez a könyvszekrény lehetett a mérce. Hét év alatt a polgári lakás nem sokat változott, de a tizenkét évesen a szende Ágai Irénre hasonlító kislányból tizenkilenc évesen előbújt Karády Katalin. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

(Fotó: Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi / Carl Lutz felvétele / FORTEPAN)

Budapesti látkép a Szent Gellért lépcsőről bombázás előtt és után: 1943-ben és 1946-ban. Az előtérben látszó Szent Demeter szerb templomot azóta lerombolták, az Alexandriai Szent Katalin-plébániatemplom még áll. Karl Lutz, a zsidómentő svájci diplomata szenvedélyes amatőrfotós volt. A Fortepanon szereplő több mint kétszáz fotója között Budapestről több háború előtt-után képpár is felbukkan: minden jel szerint dokumentarista módon törekedett arra, hogy az általa fotózott helyszíneket a rombolás előtt és után is megörökítse. Lutzról ebben a cikkben írtunk részletesen. (Fotó: Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi / Carl Lutz felvétele / FORTEPAN)

(Fotó: Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi / Carl Lutz felvétele / FORTEPAN)

A budai Vár Táncsics Mihály (akkor Werbőczy) utca 1., a korábbi brit követség terasza 1943-ban a bécsi svájci konzulátus látogatóban járó titkárnőivel és 1945-ban a kert, jobbra Carl Lutz svájci diplomata. Lutz nemcsak a bécsi titkárnőket fogadta a háború alatt a Werbőczy utcai rezidencián, hanem házvezetőnőként bújtatta a magát brit alattvalónak valló Csányi Magdát és hétéves kislányát. Az asszonnyal a menekülés hónapjaiban szerelembe esett, a háború után feleségül vette és a család Svájcban telepedett le. (Fotó: Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi / Carl Lutz felvétele / FORTEPAN)

(Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

A Budaörsi út, középen az Osztapenko szoborral és az épülő, majd kész M1-M7 autópályával 1965-ben és 1975-ben. A képeket készítő Uvaterv ott volt mindenütt, ahol utat, hidat, alagutat kellett építeni. Az építkezéseken készített több mint százezer fotó jó részét a Fortepan önkéntesei mentették meg a megsemmisüléstől, amikor a vállalat szuterénjében tárolt, felbecsülhetetlen értékű fotógyűjtemény 2015 márciusában egy elektromos zárlatot követő tűzben majdnem teljesen megsemmisült. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

(Fotó: Dr. Horváth Miklós / FORTEPAN)

A Kossuth Lajos utca a 6-os számú ház első emeleti erkélyéről készített fotókon az 1954-es május elseje és az 1956-os forradalom. Dr. Horváth Miklósék erkélye alatt vonult el a színes történelem, hagyatékában mintegy háromszáz színes, főleg az ötvenes évek Budapestjén készített kép található. (Fotó: Dr. Horváth Miklós / FORTEPAN)

(Fotó: FORTEPAN)

Magyarország, Balatongyörök szépkilátó, 1965 Ehhez a fotóhoz tartozik a Fortepan egyik legkedvesebb címkéje, a karok a vállon. A fortepan.hu-n böngészve a kulcsszó melletti kis keresztre kattintva bárki javasolhat új címkét. Két éve egy lelkes külföldi címkéző a képeken található mozdulatokra és gesztusokra koncentrálva alkotta meg a karok a vállon-t, amelyhez akkor 176, ma 314 fotó tartozik. (Fotó: FORTEPAN)

A Fortepan 110 ezer képéből 200 kiemelkedő fotót és 16, a képekhez tartozó történetet mutat be a Minden múlt a múltam című kiállítás. Néhány történetet az Indexen is olvashat a következő hetekben. Ha az összesre kíváncsi és a Fortepan saját történetét is szeretné megismerni, szeretettel várjuk 2019. augusztus 25-ig a Magyar Nemzeti Galériában.