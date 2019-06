A temetés, amely a rendszerváltás ünnepélye lett

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

„Feladatomnak megfelelően június 16-án pénteken reggel negyed 8 órakor megjelentem a Hősök terén. Ott tartózkodtam délután háromnegyed 2-ig. Ide-oda járkáltam a tömegben, de ismerőst nem láttam. Sem volt politikai foglyot, sem más egyéb munkahelyi, vagy polgári ismerőst."

Ez szerepel a „Zádori Ernő” fedőnevű titkos megbízott jelentésében, ami az 1989. június 16-i temetésről, Nagy Imre és társai Hősök terei búcsúztatójáról szól.

"A hangulat közönyös volt. A beszédek alatt itt-ott megálltam és ide-oda járkáltam a tömegben. Megítélésem szerint 50-60 ezer embernél több nem volt jelen. Maximális létszám a kivégzettek neveinek felolvasásakor és a koszorúzáskor volt. A beszédek alatt folyamatosan oszladozott a tömeg. [...] Az emberek amit beszéltek egymással az olyan volt, hogy 'menjünk már ebédelni' vagy 'mikor megyünk már cukrászdázni'. De sem gyászról, sem politikáról nem esett szó.”

Mindez napra pontosan 30 éve történt, és Zádori titkos megbízott vagy nem mérte fel az esemény történelmi súlyát, vagy nem akarta ezzel terhelni a haldokló pártállam rendőrségi apparátusát. A hangulatjelentés – ahogy az lenni szokott – éppen az esemény valódi hangulatának érzékeltetésére volt alkalmatlan: az újratemetés valójában a vég kezdetét jelentette a diktatúra számára, olyan pontot a rendszerváltás folyamatában, ahonnan már nem volt visszatérés.

Az exhumálás Grósz Károly miniszterelnök 1988-ban kiadott engedélyével kezdődhetett meg a következő év márciusában a Rákoskeresztúri Köztemető 301-es parcellájában, és április 6-ra fejeződött be mind az öt holttest megtalálásával. A maradványokat az Igazságügyi Orvostani Intézetben azonosították, a Történelmi Igazságtétel Bizottsága pedig már februárban megállapodott a Belügyminisztériummal arról, hogy az újratemetést június 16-án tartják meg.

Már a közben eltelt néhány hónap is olyan mélyreható változásokat hozott, ami a pártállam lebomlását visszafordíthatatlanná tette – és a nagyszabású, ünnepélyes újratemetés pontosan azt a szimbolikus pillanatot jelentette, ami mindezt az egész magyar társadalom számára nyilvánvalóvá tette.

Az Index az eseményről Tamási Miklós, a Fortepan alapítója fényképeivel és soraival emlékezik meg.

*

Két okból is zavarban érzem magam. Egyrészt még sosem szerepeltem fotós szerzőként ebben a blogban, valószínűleg többet nem is fogok. Középszerű képeim inkább csak illusztrációk, dokumentumok. Másrészt szemtanúként kéne megszólalnom egy olyan ügyben, amiben nem vettem részt. Ez az ügy, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, egy napfényes pénteki napon történt. 18 éves voltam. A Hősök terére egyedül mentem ki, két barátomat is próbáltam elcsalni, de nem volt kedvük jönni. A képeket egy keletnémet Praktica kamerával fotóztam, a jövőről mit sem sejtve, Fortepan negatívra. A tér nem volt tele, de a felravatalozott koporsókig így sem jutottam el, több ezren álltak sorban. A tér jobb oldalán állt egy emelőkosaras daruskocsi, egy operatőr állt a kosárban. Odaadtam neki a fényképezőgépet, és megkértem, hogy készítsen nekem pár fotót fentről. Ez csak most ugrott be, hogy újranéztem a képeket.

Lassan tíz éve szerkesztjük a Fortepant, de eddig csak két családtól kaptunk felvételeket az újratemetésről. Furcsa, úgy emlékszem, hogy mindenki fotózott a téren, a képeken itt-ott látni is a fotósokat. Kidobálták volna a negatívokat? A saját sorozatomból – egy tekercs filmem volt – két képet szeretek. A kempingasztalról árult jelvényeket Nagy Imre felirattal – vajon van még valakinek ilyen jelvénye? A kép arra a rövid időszakra emlékeztet, amikor politikai jelvényeket hordtunk a farmerdzsekinken. Duna-kört, a demokratikus ellenzékre utaló DE szócskát, meg narancssárga Fideszt. A Duna-kör meg a Fidesz meg is van még itthon.

A másik fontos kép, amin egy harminc év körüli bajuszos férfi áll, fehér rövidujjú ingben. Őt megkérdezném, hogy került oda a térre. Valamiért úgy érzem, hogy személyes, családi ügye lehetett ’56. Megrendülten áll, üres kézzel, nincs nála se zakó, se táska. Úgy képzelem, hogy egyedül jött ki a temetésre, talán a feleségének, kollégáinak se szólt. Miért fotóztam le? Nem tudom. Egyáltalán, miért fotóztam a Hősök terén? Ez már rég nem egy tüntetés volt, Nagymaros, Erdély, vagy október 23. Június 16-án reggel már lehetett tudni, hogy a rendszernek vége, népfrontos figurák írtak vezércikkeket a lapokba a nemzeti megbékélésről. Ez volt az utolsó „politikai rendezvény”, ahol fotóztam. És majdnem az utolsó képen, mellettem ácsorog ez a fehéringes férfi.

A tér nem volt tele, de sokan voltunk. A pár nappal ezelőtt ledarált 56-os Intézet tíz évvel ezelőtt összeszedett mindent, ami az újratemetésről tudható. Fotókat, filmeket, interjúkat, cikkeket, iratokat. Egy nap anatómiája címmel még látható, nézzenek bele. Egy órája olvasom a BM és az ügynöki hálózat jelentéseit arról a napról. Jó, hogy csak most, harminc év után. Kétségbeejtő, hánytató szövegek, majdnem mindent elvesznek tőlem. De a fehér inges társamat, akivel egymás mellett álltunk a téren, nem.

A millenniumi emlékmű a Hősök terén. A gyászdíszt Bachman Gábor és ifj. Rajk László tervezte Nagy Imrét és társait 1958. június 15-én ítélte el zárt tárgyaláson a népbíróság. Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált halálbüntetésre ítélték, Donáth Ferenc, Tildy Zoltán, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós és Kopácsi Sándor börtönbüntetést kapott. A perhez köthető Losonczy Géza vizsgálati fogság ideje alatt bekövetkezett halála és dr. Szilágyi József korábbi kivégzése. Nagy Imréék halálos ítéletét másnap hajnalban hajtották végre a Kozma utcai Gyűjtőfogházban, majd a kátránypapírba drótozott holttesteket a börtön udvarán eltemették. 1961-ben titokban kihantolták őket, és átszállították a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájába. Gimest és Malétert Naszladi Péter fedőnév alatt közös sírba helyezték, Nagy Imre pedig Borbíró Piroskaként került be a temetői nyilvántartásba. A tetemek hollétéről a hozzátartozók sem tudtak évtizedekig semmi biztosat. (Fotó: tm / FORTEPAN)

A Magyar Televízió operatőre készítette ezt a felvételt a tér jobb oldalán álló emelőkosaras daruskocsiból Az 1988 májusában az ötvenhatos elítéltekből és a kivégzettek özvegyeiből alakult Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB) szervezte a gyászszertartást. A tévé és a rádió egész nap közvetítette a gyászünnepséget, Bachman és Rajk eleve a kameraállásokat figyelembe véve komponálta meg a tereket. „Magyarországon 1989. június 16-án temetés-tévé-forradalom volt. Temetni tudunk. Nem véletlen, hogy a nemzeti egységbe forrás, a forradalmi megigézettség, az újjászületés [...] éppen egy temetési ünnepségre esett. Az ’56-os mártírok temetésén a Kádár-korszak alapdogmája, legitimitásának fundamentuma dőlt meg. ’56 nem ellenforradalom, hanem forradalom. Kimondatott a varázsige, amelyet harminchárom évre el kellett felejteni. A nemzeti gyász napja a rendszerváltás népünnepélye volt”– idézte fel később Lakner Judit. (Fotó: tm / FORTEPAN)

Az egykori jugoszláv nagykövetség épülete a Hősök tere sarkán, a fehér inges férfival A forradalom leverése után Nagy Imrének és közvetlen munkatársainak Tito kormánya menedékjogot adott a budapesti jugoszláv nagykövetségen. 1956. november 22-én hagyták el az épületet, bízva Kádárnak a szabad távozásra adott írásos ígéretében. A szovjet katonák azonban őrizetbe vették és Romániába deportálták őket. Nagy Imrét 1957 áprilisában hozták vissza Magyarországra, perének titkos, a Szovjetunióval egyeztetett tárgyalásai 1958-ban kezdődtek. (Fotó: tm / FORTEPAN)

A kempingasztalról árult jelvények In memoriam Nagy Imre felirattal – vajon van még valakinek ilyen jelvénye? Nagy Imrére évtizedekig nem lehetett emlékezni, aztán 1988-ban felgyorsultak az események. A TIB júniusban még csak a párizsi Père Lachaise temetőben rendezhetett (szimbolikus) temetést, de júliusban Grósz Károly miniszterelnök amerikai útján már azt ígérte, hogy a „temetetlen halottak” meg fogják kapni a végtisztességet. Hamarosan az Igazságügyi Minisztérium tárgyalni kezdett a Nagy Imre-perben kivégzettek hozzátartozóival a földi maradványok kiadásáról. „Nem hittünk abban, hogy ez a politikai akció, a temetés, hónapok alatt eszkalálódhat, és így a rendszerváltás központi megnyilvánulása lesz” – (Fotó: tm / FORTEPAN) Nagy Imrére évtizedekig nem lehetett emlékezni, aztán 1988-ban felgyorsultak az események. A TIB júniusban még csak a párizsi Père Lachaise temetőben rendezhetett (szimbolikus) temetést, de júliusban Grósz Károly miniszterelnök amerikai útján már azt ígérte, hogy a „temetetlen halottak” meg fogják kapni a végtisztességet. Hamarosan az Igazságügyi Minisztérium tárgyalni kezdett a Nagy Imre-perben kivégzettek hozzátartozóival a földi maradványok kiadásáról. „Nem hittünk abban, hogy ez a politikai akció, a temetés, hónapok alatt eszkalálódhat, és így a rendszerváltás központi megnyilvánulása lesz” – emlékezett Hegedűs B. András , a TIB egyik alapítója.

A fehér és fekete drapériával bevont Műcsarnok előtt ravatalozták fel Nagy Imre, Gimes Miklós, Maléter Pál, Losonczy Géza és dr. Szilágyi József koporsóját. A hatodik, ’56 mártírjai feliratú koporsó üres volt. A Bachman és Rajk installációi „Charon ladikja”, „villanyoszlop” vagy „rozsdás rádiótorony”, „lyukas zászló”, „NATO-csillag”, „fölakasztott üstökös”-megfejtéssel futottak a jelenlévők között. Vásárhelyi Miklós, a Nagy Imre-csoport egyik tagja, Király Béla, a Nemzetőrség Amerikából hazatérő volt parancsnoka, Mécs Imre a műegyetemista diákok és Rácz Sándor a munkástanácsok nevében mondott beszédet. „Azt is akartuk, hogy ne csak ezek a mindent megért veteránok beszéljenek, hanem a fiatalság részéről is valaki, aminek jelképes értéke van. Akkor a jó hírű Fideszhez fordultunk, akik közölték, hogy Orbán fog beszélni”– mesélte Hegedűs B. Az MSZMP kegyeleti okok miatt nem képviseltette magát sem itt, sem később a Rákoskeresztúri Köztemetőben, a kormány és az országgyűlés azonban igen. (Fotó: tm / FORTEPAN)

A millenniumi emlékmű 1989. június 16-án Pozsgay Imre 1989 elején jelentette be, hogy ’56 népfelkelés volt és nem ellenforradalom, majd a kormány jóváhagyta Nagy Imréék eltemetésének tervét. Ezután kezdődhetett meg a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben Nagy Imre és mártírtársainak kihantolása, a nyilvánosság kizárásával, de a sajtó folyamatos tudósítása mellett. (Fotó: tm / FORTEPAN)

Hősök tere, lyukas zászló a millenniumi emlékművön Az 1988 végén a „temetetlen halottak” (egyéni) eltemetését a hivatalos álláspont a társadalmi megbékélés elősegítésével, az emberiességi szempontok érvényre juttatásával indokolta, nem volt szó sem politikai, sem jogi rehabilitációról. Mindent megtettek azért is, hogy a nyilvánosság előtt igazolják, hogy az akkori jogszabályoknak megfelelően jártak el, amikor jeltelen sírokba temették Nagy Imrét és társait. (Fotó: tm / FORTEPAN)

(Fotó: tm / FORTEPAN) Állítólag Grósz Károly, az MSZMP főtitkára és miniszterelnök 1988 júliusában amerikai körútján még azt válaszolta Soros György „Na és mit csinál, ha az emberek az utcára mennek?” kérdésére, hogy „Közéjük lövetek”. És volt, aki valóban tartott ettől. Göncz Árpád későbbi köztársasági elnök, volt ’56-os elítélt és a gyászszertartás egyik szervezője szerint „Budapesten az emberek nem kenyeret vásároltak, hanem élesztőt”. „Nekem megölték az anyámat, az apámat, nekem nem élnek a gyerekeim, ha holnap vér fog folyni, az Isten verje meg magukat, az Isten verje meg magukat!” – mondta neki egy ismeretlen június 15-én.

Vidékről célvonatok indultak az újratemetésre, de például Szegeden és Debrecenben helyi megemlékezések is voltak. Június 16. péntekre esett, egyes munkahelyek munkaszüneti napot adtak, máshol szabadnapot kellett kivenni. Tudósított a nyugat-európai és az amerikai sajtó, a képek szerint a wroclawi egyetem lengyel diákjai is megérkeztek: a Szolidaritás–mozgalom ifjúsági különítménye. (Fotó: tm / FORTEPAN)

Eredetileg az is felmerült, hogy a Hősök tere közepén állítják fel a ravatalt, de ezt Rajkék javaslatára végül a Műcsarnok elé helyezték. Hosszú sor kígyózott a ravatalhoz. Sinkovics Imre színész a TIB és az ellenzéki szervezetek nyilatkozatát, Rékasi Károly, Orosz Helga és Mensáros László a 235, ’56 utáni megtorlás során kivégzett áldozat nevét olvasta fel (számuk a jelenlegi kutatások szerint háromszáz körüli). A pártok, szervezetek, egyesületek, intézmények koszorúzása után elhangzott egy részlet Nagy Imre október 30-i rádióbeszédéből. A szónokok beszédei után a koporsókat kocsira rakták és a Rákoskeresztúri Új Köztemetőbe szállították, ahol a 301-es parcellában szűk körben, csak a meghívottak és a rokonok jelenlétében harmadszor is eltemették a halottakat. (Fotó: tm / FORTEPAN)

Virágok a jugoszláv nagykövetség kapuján 1989-ben feltartóztathatatlan lett a folyamat, az MSZMP vezetői nem tudták visszaverni a többfrontos támadást. Engedtek a temetetlen holtak, a forradalom értékelése, a nyilvánosság, a gyülekezési jog, a többpártrendszer és a Kádár-rendszer sok más tabujának kérdésében. Az újratemetés után pár héttel a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa hatályon kívül helyezte Nagy Imre és társainak ítéletét, és bűncselekmény hiányában felmentette őket. A tárgyalás alatt érkezett meg a korábbi halálos ítéletet jóváhagyó Kádár János halálhíre. (Fotó: tm / FORTEPAN)