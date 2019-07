Nézegessen gifeket a Monarchia polgári hétköznapjairól!

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Az 1856-ban Svájcban született építészmérnök a harmincas éveiben már Munkácson élt, majd Máramarosszigeten volt építési vállalkozása. Az 1890-as években a Nagykároly–Somkút, a Versec–Marosillye, valamint a Sopron–Pozsony közötti vasútvonalak építésével alapozta meg vagyonát. 1896-ban üzlettársaival Budapesten megalapította az egészen az államosításig létező Gfrerer, Schoch és Grossmann nevű céget.

1899-ben megkapta a magyar állampolgárságot. A német anyanyelvű Schoch család nagypolgári életének tartozéka volt a Váci utcai, teljes második emeletet elfoglaló lakás és Andrássy úti iroda.

Bár Schoch és cégtársai elsősorban a Délvidéken és Erdélyben építettek vasutat, lakó- és középületeket, volt egy merész fővárosi tervük is: 1909-ben siklót terveztek a Gellérthegyre. Ebből ugyan nem lett semmi, de Schoch Frigyes a Naphegyen és a Gellérthegyen is telkeket vásárolt, és belevágott a híres, ma egykori pénzügyminiszter lakójáról Hegedűs-villaként ismert épület építésébe. Befejezni már nem tudta: vállalkozásai az első világháború után csődbe jutottak, Schoch tönkrement és 1924-ben öngyilkos lett.

Több száz darabos fotóhagyatéka figyelemre méltó. Valamikor 1900 körül vásárolt egy sztereó kamerát, amellyel Erdélytől Budapesten és Ausztria havas hegycsúcsain át az Adriáig sok-sok különleges életképet, panorámafelvételt és anzixnak is beillő képsorozatot készített. Első fotóin az épülő Erzsébet híd, az utolsókon az 1919-es május elsejére vörösbe öltöztetett Budapest látható. (Az Indexen korábban is láthattak már térhatású képeket, akkor Fromm Géza nagyváradi ügyvédjelölt 120 éves, Budapesten készült sztereofotóit mutattuk meg .)

A magyar fotótörténet legnagyobb, 670 darabos, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó, 3D-ben rögzített pillanatait megőrző Schoch-hagyaték eredeti üveglemezeit a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára őrzi, az örökösök és a Fortepan jóvoltából. A sztereofotók most a Nemzeti Galériában rendezett Fortepan-kiállításon is megtekinthetők.

Az erdélyi Algyógy és Gyalmár települések közötti vashíd a Maroson, 1901 (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Sikló a külszíni fejtésen az erdélyi Gyaláron (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Valószínűleg a Schoch család tagjai, ismeretlen helyszínen a tízes években (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Gordon Bennett léggömbverseny a zürich-i Dübendorf repülőterén, 1910 (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A Rajna vízesés a svájci Schaffhausenben, 1905 (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Matild és Klotild a Kígyó téren, vagyis a Klotild paloták a Ferenciek terén 1902-ben. Háttérben az épülő Erzsébet híd. (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Mezei csoportkép 1906-ból (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A pesti Kristóf tér és a Váci utca sarka, a névadó Szent Kristóf szoborral a századfordulón (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A pesti Dunakorzó a századfordulón, háttérben a Királyi Palota (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Schoch-fiúk a Bérc utcai nyaralóban, 1907 (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Schoch-ék gellérthegyi nyaralója a Bérc utca környékén, 1909 (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A városligeti jégpályán 1907-ben (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A budapesti Petőfi tér 1907 telén (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A Bérc utcai nyaralóban, 1913 (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

A brezovai királyi vasgyár 1902-ben (ma Szlovákia) (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

Századfordulós kirándulás Póla (ma Horvátország) kikötőjéből a Liburnia személyszállító gőzösön. Szemben az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének Kaiser Karl VI. páncélos cirkálója (Fotó: Schoch Frigyes / FORTEPAN)

