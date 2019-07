Tudósok és zsenik, feleségek és szeretők a híres veszprémi família családi fotóin

A Cholnoky és a Fink család tagjai a révfülöpi Hegyi villa verandáján. A kép jobb szélén látható Lepapa egyetlen lánya, Ilona. A becenevekhez szinte mániákusan ragaszkodó családban csak Babszinak hívott lány különleges jelenség volt, ami tökéletesen kiderül abból a családi anekdotából, amit nagymamám jegyzett le róla a kézzel írt családtörténetben. Babszi, aki 1903-ban született, francia-német szakra akart menni az egyetemre, de oda nem vették fel, a matematika-fizika szakra viszont igen. Így oda iratkozott be, és a fő tárgyai mellé vette fel az általa választott nyelveket. A matematika órák látogatását a világhírű Fejér Lipót professzorral kellett igazoltatni, aki köztudottan kedvelte a fiatal lányokat. Amikor Babszi besompolygott hozzá az indexével, Fejér rászólt "Na te baba, mit kívánsz?". Mire Babszi ráfelelte "Kedves Lipikém, ha már ilyen jól összetegeződtünk, írd alá az indexben az óráidat!". Fejér persze úgy vágta ki, hogy a lába nem érte a földet, így végül az egyetemi szolga lefizetésével kellett az indexét az aláírásra váró többi közé csempésztetni. Babszinak két férje is volt, gyereke viszont egy sem, talán ezért is szerette különösen a nagymamámat, akit gyakran úgy kezelt, mintha a saját lánya lenne. Aztán jött az ostrom. Babszi és férjére, Takács László a Mechwart térnél álló "Regent ház" oldalához simuló épületben lakott. A két épület helyén ma egy nagy ház áll a körút és a Mechwart tér között. A németek Regent ház nevét adó földszinti kávéházban kisebb lőszerraktárat létesítettek, ami bombatalálatot kapott, a robbanástól mindkét ház összedőlt, maga alá temetve az óvóhelyre húzódó lakókat, köztük Babszit és férjét is. (Fotó: Cholnoky Tamás / FORTEPAN)