Nekem minden külföldi Hanzi, és úgy is bánok velük

Eligazítás egy vadásztársaságnak ismeretlen helyszínen, 1966

1945 után a vadászat is népidemokratizálódott: a rendszeresen (bár leginkább titokban) vadászó Rákosi „az úri világ élvezethajhászó passzióját mint nemes sportot a dolgozó kisemberek kezébe adta”. Sorra alakultak a munkahelyi, szakszervezeti, termelőszövetkezeti vadásztársaságok, ahol az ötvenes években nemcsak a vadkeresésben, hanem a tagság megválogatásában is fokozott éberségre volt szükség. „Számos olyan tag van, aki nem odavaló, félig vagy egészen kulák, a demokrácia álcázott ellensége, kapzsi és harácsoló, s a vadászatot haszonlesésből, a kisemberek elnyomásáért űzi” – írta egy szemfüles olvasó a Magyar Vadászban. A hatvanas évekre a munkásvadász-lét is konszolidálódott, rendszeres program volt, hogy a dolgozók egy-egy, munkahelyi vadászterületen ejtették el a hétvégi nyúlpaprikásra valót.

(Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)