Ilyenek voltak ezek a fiatalok

Szalay Zoltán fotóriporter nemrég előkerült képei a magyar Beatles 1972-es tévéklip-forgatásán készültek. A félórás anyag végül sokáig nem kerülhetett képernyőre, a fotózást és a filmforgatást követő egy évben nemcsak a forgatási helyszín tűnt el, hanem ebben a felállásban az Illés is. Bródy János mesélt az Indexnek.

„Jól emlékszem a helyszínre, a kibelezett, félig lerombolt házak képeit még ma is őrzi a memóriám. Az Add a kezedcímű Illés-lemez megjelenése után kaptuk a lehetőséget a Magyar Televízió könnyűzenei osztályától, amelynek akkor elég vagány vezetői voltak, hogy Sándor Pali rendezésében forgassunk egy afféle klip-filmet a lemez dalaiból. Miután kitaláltuk a helyszínt, a Práter utca bontásra ítélt területét (és a tévé megszerezte az engedélyeket a forgatáshoz), az úgynevezett forgatókönyv, amit Sándor Palival együtt írtunk, már nem volt különösen komplikált. A dalok sorrendjén kicsit változtattunk, Koncz Zsuzsának is adtunk egy dalt, és a Good bye Londonhelyett a Ne gondoldcímű számot vettük fel. Igen erős sorrendet állítottunk össze. Az első Add a kezedután, mindjárt a Szemétdomb következett, aztán A szó veszélyes fegyvercímű szám; amennyire tudom, az átvevő bizottságban akkor horkant fel egy főelvtárs és mondta azt, hogy ez így nem mehet adásba. Így aztán ’dobozban maradt’ jó ideig, aztán az enyhülés jegyében műsorra tűzték a nyolcvanas évek elején, és videokazettán is megjelent.

A film számomra fontos szereplői között ott van Szyksznian Wanda grafikus, aki több Illés lemez borítóját is tervezte, és a Zazi becenevű mindenben nagyon tehetséges Szabó Ildikó. A ruhák, amikben szerepeltünk, afféle stilizált hippicuccok voltak (méretre készítve), ami akkoriban még meglehetősen pukkasztotta a polgárelvtársakat. Ez persze azokban az időkben volt, amikor még lázadónak számított egy rock and roll zenekar.”

Az állványon fent Bródy János és Szörényi Szabolcs, lent Pásztory Zoltán, Illés Lajos és Szörényi Levente ül. A Táncdalfesztiválon berobbanó Illés-zenekar megőrjítette a konszolidált Kádár-kori ifjúságot. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

A forgatókönyvet Tini, azaz Bródy János írta, ahogy a zenekar szövegeinek nagy részét is. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Moha, vagyis Szörényi Szabolcs gitározott és zenét írt az Illésnek. A hosszú haj a hetvenes években még mindig elvtárspukkasztó, minden egyes centivel erősebb volt a gyanú, hogy a fiatalok így tűntetnek a kopasz öregek ellen. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Szörényi Levente előbb játszott a filmben is felbukkanó Koncz Zsuzsával, mint az Illés-együttessel. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

(Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN) Jobbra Szabó Ildikó, Zazi, aki mielőtt maga is rendezni kezdett, Sándor Pál több filmjében szerepelt (így a Régi idők focijáról szóló korábbi Fortepan-cikkben is felbukkan).

(Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN) A filmben többször feltűnik az azóta teljesen lebontott Práter utca 74. homlokzata és talán a belső felvételek is a ház udvarán készültek. Eredetileg itt működött az Eichel Miksa-féle Lakberendezők bútorgyára , a homlokzatra meszelt fehér sáv mellett néhány betű még látszott a harmincas évekből ottmaradt feliratból. Ma tizenhatemeletesek állnak ezen a helyen.

„A szót kimondják / ki tudja, ki hogyan érti / A szót leírják / ki tudja, ki mire gondol // A szó veszélyes fegyver / és van, aki fegyvertelen”– Bródy szerint ezekben a sorokban találhatott hibát az aczéli cenzúra. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Szörényi Szabolcs, Illés Lajos és Bródy. Két évvel a szocialista Magyarországra szégyent hozó utolsó nagy botrányuk után a hivatalos kultúrpolitika három T-je közül ismét a tűrt és a tiltott határán lavírozott. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Pásztory Zoltán dobos, háttérben a hamarosan felrobbantott józsefvárosi tűzfalak. Az Illés 1970-ben Angliában koncertezhetett, de egy ott adott, hazafiatlannak bélyegzett BBC-interjú miatt klubjukat betiltották és hónapokig nem koncertezhettek Budapesten. A kétségbeesett rajongói levelekre és telefonokra végül a kultúrharcba beállított Magyar Ifjúságnak kellett reagálnia. „Szögezzük le, hogy a magyar fiatalok ideológiai, művelődési, vagy éppen zenei irányítására semmiképp sem a beat-klubok és nem a beat-zenekarok tagjai a hivatottak. A beat-zenekarok feladata az, hogy jó zenét játsszanak – jól. Ebben továbbra is számítunk Illésékre is”– magyarázta el az újságíró a hivatalos álláspontot elvtársi türelemmel azoknak, akik esetleg nem értették jól. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Szörényi Levente mögött az album egyik dalának címe: Nehéz várni. „Ó, az én időm lassan lejár / De várni kell, várni kell, várni kell // Áruló nem, nem, nem leszek / Megfizetni nem, nem, nem lehet”– énekelték benne. Elképzelhető, hogy ezeken a sorokon is elméláztak az átvevőbizottságban. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Pásztory Zoltán, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródy János, a létrák között megbújva Illés Lajos. A hatvanas években a zenekar zeneszerzőként, szereplőként több filmben is felbukkant, például Bacsó Péter Szerelmes biciklistáiban, Banovich Tamás Ezek a fiatalokjában vagy Herskó János Szevasz Verájában. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

A rendező: Sándor Pál. „Sándor Pálról nagyon jó portrékat lehet lőni, olyan mimikája van, mint Louis de Funes-nek”– mondta róla Jávor István fotós, aki a már említett Régi idők focija című film forgatását dokumentálta. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

A zenekar-alapító Illés Lajos. Az 1960 óta létező együttesnek három, összetételében és zenéjében is elhatárolható korszaka volt 1982-ig. A folytonosságot Illés Lajos jelentette. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Bródy János máig jól emlékszik a forgatásra. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Szörényi Levente és Pásztory Zoltán mögött a panelforradalom miatt felrobbantott józsefvárosi torzó. A háborús pusztításokon túl ez a városrész még az ötvenes években is leginkább a Krúdy írásaiból ismert kisvárosra hasonlított, a hetvenes években azonban sorsa végleg megpecsételődött: a budapesti várospolitika "szocialista típusú megújítás-modellje" lett. Az Általános Rendezési Terv (a beszédes rövidítésű ÁRT) kimondta, hogy a műemlékek kivételével 2000-ig minden 1890 előtti épületet le kell bontani. Bár a lepusztult épületállomány miatt eredetileg szanálni akarták az egész József körút – Baross utca – Illés utca – Üllői út által határolt területet, erről lemondva végülis áttértek a részleges és szakaszos bontásra. A feltépett városszövetet korábban itt mutattuk meg Vizsnyiczai Erzsébet fotóin keresztül. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Bródy és Szörényi Szabolcs. „A sok szemét, a sok szemét a levegőt mérgezi. / A szemétládák munkamódszere /A piszkosítás elvi tétele”– írta Bródy Szemétdombban. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)