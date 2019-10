Helyszínvadászat egy különleges szovjet panorámagéppel

Talán Azerbajdzsánban. A Fedőneve: Lukács című film forgatásához készült helyszínfotó,1976.

A spanyolországi polgárháborúban meghalt, kommunista hősként ünnepelt Zalka Máté író, tábornok életéről szóló magyar-szovjet koprodukciós filmet a görög származású Manosz Zahariasz rendezte. Kozák András játszotta Zalkát, a szovjet szereplők mellett feltűnt Bessenyei Ferenc és Bujtor István is. A spanyolországi hegyeket az azerbajdzsáni Bakutól nem messze találták meg, előtte a Krímben, Belogorszk vidékén forgattak. A filmben Budapest is felbukkant, a józsefvárosi Práter utca és a Bókay János utca környéke volt a polgárháborús Madrid (pár évvel korábban errefelé filmezte Sándor Pál az Illés együttes egyik tévéklipjét is, erről itt írtunk).

(Fotó: Kende János / FORTEPAN)