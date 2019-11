Kilépett a babaszobából, és nyitott egy szanatóriumot ideges gyerekeknek

Szanisták a kispadon

„Alföldi, poros, sivár kisvárosban nőttem fel. Erdő, hegy sehol”– írta Révész Margit a feljegyzéseiben, magyarázva, miért is nyűgözte le a Zugliget. Az itt töltött majdnem negyven év rengeteg változást hozott. A kezdetek kezdetén szinte különcségnek számított a városnak ezen a peremén lakni, villamos alig járt, a kocsiút rossz volt, petróleummal világítottak, télen a külvilágtól elvágva éltek. Aztán divatba jött a környék, és a Szani is. Tizenöt gyerekkel indultak, majd folyamatosan bővítették az intézetet: 1915-ben a villa kapott egy nagyobb épületszárnyat, 1921-ben egy új épületet húztak fel a medencés, teniszpályás, játszóteres ősparkban. A szanisták nagystílűen Andrássy útnak hívták azt a déli fekvésű sétányt, amelyről pompás kilátás nyílt egész Budapestre és a szüleiket hozó villamosmegállóra. Kedvenc búvóhelyeik a bokrok közötti kis lakások voltak, meg a barlangok a hatalmas kertvégi sziklákban. A második világháború dúlása elől is menedéket nyújtott Zugliget, a forrás vizet adott, az erdő tüzelőt.

(Fotó: Révész Margit / FORTEPAN)