Tíz kép azonosításában segítettek az Index olvasói

A fotó helyszínét nem sikerült azonosítani. Utólag bevallhatjuk, hogy ebben nem is igen bíztunk. Egyedül a jellegzetes súgólyukra építhettünk, hátha beugrik valakinek egy ismerős művház, vagy kultúrotthon. De nem ugrott be. Viszont két levélírótól is érkezett egy jópofa megfejtés a tárgyakra: alighanem a jelmezverseny győztesei nyereményeiket tartják a kezükben. A középső páros egy mérleget nyert, a kalóz (flamencotáncos?) és a háremhölgy egy-egy lábaskészletet illetve húsdarálót.

(Fotó: FORTEPAN)