Akiket a szőnyeg alá söpört volna a Kádár-rendszer

A székesfehérvári Ambrus Tibor ma már esküvői fotós, aki a friss házasok fényképei mellett főleg iskolai, óvodai és családi portrékat készít, a nyolcvanas évek utolsó éveiben azonban a Beatrice közönségét fotózta. Az eredetileg női zenekarként indult, majd 1987-ben újjáalakult Beatrice ekkor már valódi legendának számított a csövesek körében, a zenekar mítoszát a Nagy Feróék mögött felsorakozó fiatal és elkeseredett embertömeg tette igazán naggyá.

Ambrus Tibor már 14 éves kora óta fotózott, majd leszerelt sorkatonaként vetette magát fényképezőgépével a ricsés fiatalok közé. Az „Úgy érezte, szabadon él” című képanyaga két évig – 1987-től 1989-ig – készült, főleg Fejér és Pest megyében. 23 éves volt, amikor elkezdte a sorozatot, majd a két év alatt kb. 30 Beatrice-koncerten vett részt. Mivel maga is rajongó volt, a babos kendő végig a fényképezőgépe szíjára volt kötve.

„Mindig a szociofotó érdekelt, az emberábrázolás. Szerettem Feróék zenéjét, innen jött az ötlet, hogy azokat fotózzam, akik folyton úton voltak, és követték a bandát. A Rice adott erőt sokaknak, így nekem is, mert »árnyékban is élni kell«” – mondja a fotós az Indexnek. A csövesjelenség a hatalom csőrét is bökte, hiszen a szocializmus alapvető ígéreteit kérdőjelezte meg, és olyan problémákra világított rá, mint a kilátástalanság, a szegénység, az otthontalanság, a munkakerülés, valamint az alkohol- és drogfogyasztás.

„A Pentax ME Super fényképezőgépemet használtan vettem egy szentendrei bazárban. Csak 28-as nagylátóm és 50-es alapobim volt hozzá. ORWO filmre fotóztam, szigorúan vaku nélkül” – avat be a részletekbe a fotós. A ricsések szerették, amikor Ambrus fényképezte őket, így ismerkedett meg képei visszatérő szereplőjével, Litter Lászlóval (Luluval) és párjával, Németh Júliával. „Laci jelenleg építkezéseken dolgozik. 25 év után alig ismertem meg. Az élet nagyon kemény volt hozzá. Julival valamivel gyakrabban találkoztam.”

Csöves apukaszerepben: Litter 'Lulu' László és kisfia, Lóránt a székesfehérvári (Sár utcai) szükséglakásukban. Az újszülött a P. Mobil zenekar vezetője, Schuster Lóránt után kapta a nevét. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

“A képanyagot egyrészt magamnak, másrészt pedig azért készítettem, hogy később kiállítást rendezzek belőle. Miklóska Lajosnak (a Sakk-Matt, a Korong, a Syrius és a Beatrice legendás tagjának) végül igaza lett, mert egyszer azt mondta, hogy ezek a képek egyszer majd sokat fognak érni. Harminc évnek kellett eltelnie, és a sorozat a történelem része lett: 2019-ben egy fotóügynök 32 képet vásárolt meg a kiállítási anyagból egy torontói múzeum kelet-európai gyűjteményének” – meséli a székesfehérvári fotós.

“Áruhiány – ez a szó jut eszembe elsőként, amikor erre az időszakra gondolok. Mai technikával álom lett volna abban a korban fényképezni, de akkoriban nem volt sok lehetőség a jó nyersanyagra” – mondja Ambrus Tibor. A fotós azóta két másik sorozatot is készített: 2005-ben egy tradicionális roma esküvőt fotózott végig, majd 2010 és 2012 között a csatkai búcsút fényképezte. “Remélem, egyszer majd ezek a képeim is kordokumentumok lesznek.”

Rocker szülők a székesfehérvári vasútállomás környékén: az Iron Maiden-pólós Litter László és eddás párja, Németh Júlia. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Beatrice-koncert egy vidéki művelődési házban – a fotós emlékei szerint Kisbéren. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Beatrice-rajongók italoznak a Várpalota melletti Inotán, a Béke Művelődési Ház büféjében. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

"Hölgyeim és uraim, önöknek fantasztikus élményben lesz részük! Olyat látnak, amilyet tényleg nagyon ritkán látni. Tulajdonképpen a világon egyedülálló szám" – konferálta fel Waszlavik László és a Go-Go Boys táncos műsorszámát Nagy Feró, amikor a Magyar Televízió 1988. május elsején a Kertészeti Egyetem klubjában rögzítette a Beatrice koncertjét. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Életkép az érdi művelődési házból. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Babos kendőt viselő fiatalok a Ganz-Mávag Vörösmarty művelődési házában, amelynek pincéjében épp 1988-ban nyílt meg a Fekete Lyuk, a rendszerváltás korának legendás alternatív szórakozóhelye. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Földön ülő ricsések, illetve egy Beatrice- és Sex Pistols-feliratokkal ellátott farmerkabát az előtérben. (Ganz-Mávag Művelődési Központ) (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Csuklószorító, szegecsek, kitűzők és babos kendők – ricsés fiatalok a Ganz-Mávag Vörösmarty művelődési háza előtt. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Csövesek alszanak a balatonfüredi vasútállomás várójának padlóján és padjain. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

A csövesek bálványa, Nagy Feró az újjáalakult Beatrice koncertjén az érdi művelődési házban. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Farmerkabátra húzott babos ing az érdi művelődési házban. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Hangolódás az esti koncertre, Balatonfüred. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Litter hazai pályán: Beatrice-koncert a székesfehérvári Vidámpark Kertmozi színpadán. "Ez kivételesen egy vakus kép" – teszi hozzá a fotós. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

"Sör" – hirdeti a homlok elé tartott felirat. "Még több sör" – áll a bőrdzsekire húzott farmermellényen. A Helloween-pulóvert viselő fiatalembert Metálnak hívták, Ambrus Tibor szerint mára "teljesen felismerhetetlenül megváltozott". (Érd) (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Csöves lakberendezés: Litter László, Németh Júlia és a pár egy barátja egy székesfehérvári albérletben. A falakon ereklyék, koncertplakátok és poszterek. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Ricsések Hűvösvölgyben, 1989. május elsején. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Litter László a hűvösvölgyi Beatrice-koncertet sem hagyta ki. (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

Megfáradt fiúk az érdi művelődési ház előtt. "Ez alatt a harminc év alatt nem csak a fényképezés változott rengeteget: ma már a Rice sem az, mint ami akkor volt – és ez természetes. Az a zene akkor még mást jelentett, mint a mai fiataloknak. Hiába hallgatják, nem azt fogják érezni, mint mi akkor, a Kádár-korszak végóráiban.” (Ambrus Tibor) (Fotó: Ambrus Tibor / FORTEPAN)

BA Beatrice koncertplakátja Balatonfüreden, 1988. Ambrus Tibor / FORTEPAN