50 éve gond a parkolás Budapesten, máig nem oldódott meg

Sokáig tartott, amíg polgárjogot nyert, amit az autók számának növekedése elkerülhetetlenné tett: a járdán parkolás. 1978-ban már tábla tette lehetővé a fél kerék járdára emelését a budapesti Belvárosban is, sőt, ha már ott állt, kötelezett is arra, hogy fel kell rá hajtani, hogy az úttesten könnyen elférhessen a rendszeresen errejáró busz is. A lehetőséggel sokan éltek, de ekkor is volt már, aki okosba' oldotta meg, és inkább még egy parkolósávot foglalt magának az úton. (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)