A Bedobás mint privát hagyomány

1959 őszén Eötvös kollégiumi bentlakóként kezdtem az egyetemet az ELTE bölcsészkarán. A villamos a Szabadság hídon át közlekedett a pesti oldalra (az Erzsébet híd akkor még romjaiban hevert a Duna alatt.) Sokszor tettem meg gyalog is az utat, és 1960 tavaszán elhatároztam, hogy március 21-én, a tavasz első napján bedobom a hídról a sapkámat, azon egész életre felvállalt gondolat jegyében, hogy:

Sok olyan tárgyi értékre teszünk szert, ami valamiért inkább hátráltat, mint segít mindennapi éltünkben, ám mert hozzá jutni esetleg sokba került, nincs erőnk – szívünk? – megszabadulni tőle. Én azonban soha nem leszek ilyen értékek rabja.

Az első Bedobás alkalmával vidám diáktársaim vettek körül, pezsgőt is bontottunk, és megegyeztünk, hogy jövőre is ott a helyünk. Évről évre mind többen lettünk, mások is kezdtek dobálni, általában értéktelen holmikat, én pedig újra és újra figyelmükbe ajánlva indító hitvallásomat, a Dunába hajítottam az éppen aktuális téli sapkámat, ami örvendetes pillanattá lett, miközben meg, ahogy ma összegzem a Bedobás fél évszázadnál hosszabb történetét, a mindahányszor idézett hitvallás lényege láthatóan keveseket érdekelt.

Az egyetem után jó részt újságíró kollégáimból tevődött ki a közönség. Gábor Viktor a Pest megyei Hírlapnál lett a barátom. Barátaim barátai, sok fiatal művész, kíváncsi lányok és dobálásra szomjas, bolondos figurák várták a március 21-ét. M. Kati filmrendező egy ízben jókora bőrönddel állított oda, amit aztán a korlát fölött felnyitott, és megunt fehérneműk sokasága indult libegve a Duna felé, miközben a híd alól előúszott egy hatalmas uszály. Frenetikus pillanatok voltak az ilyenek.

Én magam – sapkát és cirkuszt a népnek! – kezdtem valóban „sorsrontó” tárgyakat is dobálni tréfás „vádbeszédek” kíséretében, gitárt, üzenetrögzítő készüléket, karikagyűrűt, fényképezőgépet. Mindent, ami sejtésem szerint rongálta az imázsomat vagy késleltette valahogyan az értelmes megkomolyodást.

Később vidám performanszok is játszódtak, humoreszkekkel, pálinkás, pezsgős bolondozásokkal köszöntöttük a tavaszt. Nyereményjátékos feladványokat is gyakorta kaptak a résztvevők. Például, hogy kis papírszeleten tippeljenek, milyen messze van a híd korlátjától a Duna vize. A gyalogosok szép időben nagy szemet kerekítve jöttek-mentek, kerékpárok karikáztak át közöttünk, zörgött a villamos.

1980-ban Oláh Gábor filmrendező dokumentumfilmet forgatott a Bedobásról, aminek televíziós bemutatása után a pártközpont lecsapott. Fegyelmiket osztottak, mert a meghirdetett takarékossági év dacára értéktárgyak zabolátlan Dunába dobálását láthatták a tévénézők. Hírét vettük, hogy a következő évben nem ajánlatos odamennünk. Az az év tehát, bár magam megfigyelőként ott voltam, a többieknek kimaradt.

Több fotográfus barátom is készített fotókat a rendezvényeinkről. Gábor Viktor mellett Urbán Tamás, Ágoston István, Kresz Albert, Szabóky Zsolt, Módos Gábor, Herbst Rudolf.

Az utolsó Bedobás az ötvenedik volt. Többen szerették volna, ha folytatódik a hagyomány, ám mivel indító teóriámból, amihez én még hűen tartottam magam, 50 év alatt senki semmit nem profitált, úgy döntöttem tehát, jobb lesz e hagyománnyal felhagyni.

Azóta néhányan még megfordulunk a hídon, azon a napon, Benemdobás címén. Mosolyogni még tudunk, de már a pezsgő sem olyan, mint hajdan volt.

Most, hatvan év eltelte után, ama hitvallásomról érdekes mód azt gondolom: Hitvallás? Ugyan! Kövessük még múltunk nyomvonalát, de csak ahogy sikerül!

Dozvald János

Fried Erika szorongatja a vesztét érző Pentacon six fényképezőgépet. (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Harmath István fényképész mint a maga által, mindenek előtt magára vonatkoztatva alapított Világ Legnagyobb Marhája kitüntetés adományozója készül nyakamba akasztani a kitüntetést jelképező WC-láncot. (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Balról: Bátrfai Zsuzsa kozmetikus, Cifer György fényképezőgép műszerész, Harmat István, a Világ Legnagyobb Marhája, Szabóky Zsolt fotóművész, fehér sapkában Torday Aliz tévé szerkesztő (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Szabóky Zsolt bedob egy haszontalan esőkabátot (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Repül a Petacon six (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

elöl : ????, hátul Matolcsi Zsuzsa, a Magyar Divat Intézet munkatársa (ma Halasi Zsuzsa) (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Pezsgőbontás a tavasz tiszteletére (Fotó: Dozvald János archívuma)

Szabóky Zsolt fotóművész, mellette Kard Aladár külkereskedő, hátrébb Molnár György disc-jockey (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

valaki háttal: ??, Dozvald, Cifer, Harmath (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

A hitvallás kihirdetése. Kapucniban: Sajnovits Péter üvegszobrász, később templom restaurátor és festőművész (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Harmath István mint a Világ Legnagyobb Marhája pillangóját sétáltatja (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

Kíváncsi járókelők (Fotó: Gábor Viktor / FORTEPAN)

2009. 03. 21. Utolsó Bedobás. Öreg fotós barátok választhattak, hogy az évtizedek során kifakult és ezért bedobásra szánt Eastman Color pozitívokat segítenek bedobálni vagy hazavisznek belőle egy-egy szatyorral. Sehr Miklós felvétele. (Fotó: Dozvald János archívuma)

2017. 03. 21 Benemdobás. Az Arany János-emlékév apropóján néhány öreg szivar egy Szondy apródja paródiával szórakoztat két sütkérező bölcsész hallgatót. Tóth József Füles felvétele. (Fotó: Dozvald János archívuma)

Borítókép: 1980.03.21. Oláh Gábor dokumentumfilmet forgat. A híd traverzén Banok Tibor operatőr - Dozvald János archívuma