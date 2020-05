Lessék meg a részleteket is!

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Kilátás az ablakodból, muti az otthoni munkahelyed, mi jár a fejedben. Egy ideje legtöbbünknek ezek a kérdések jönnek szembe minden reggel, többnyire online ébredünk. Mi, akik sokat dolgozunk a Fortepannal, nekünk a Fortepan jár a fejünkben ilyenkor is. Ez egy szenvedély, jönnek a képek, lehet böngészni most is, ahhoz még mindig elég, ha van internet. Szerencsére nyílnak már a virtuális kiállítások, de a múzeumot pótolni nem lehet, ez nem kérdés, egészen más élmény élőben látni valamit, mint a monitoron nézni.

A Fortepan esetében a helyzet nem ilyen egyértelmű, mert a gyűjtemény állandó helye az internet, nincs igazán kötött formája, de ha valaki csinál neki, akkor már rögtön lesz is egy. Ez a páratlan archívum akkor kel életre, ha használni kezdjük, ha nézegetjük és közben szabadjára engedjük a fantáziánkat, vagy csak csendben csodáljuk a képeket. Az alapvetése az, hogy szabad és közös.

Egy évvel ezelőtt ilyenkor már javában látogatható volt az első, a Fortepan méreteihez méltó kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Ha lemaradt róla, azt egyelőre nem tudja pótolni. De egy kurátor ilyenkor is a képeken gondolkodik, a képeken is, meg azon is, mint mindenki más. Virágvölgyi István a Minden múlt a múltam című kiállítás kurátora átküldött néhány mappát, képeket, amik számára kapcsolódnak ahhoz, ami most velünk történik. Ezekből a képekből válogattunk most.

Mindenhol jó, de a legjobb…

Az internetes kapcsolat meglétét leszámítva az ország nagy része pár évtizeddel korábbi tempóra kézifékezte vissza az életét és olyan időtöltéseknek hódol, amikre amúgy nem lenne ideje a mindennapokban. Persze nem feltétlenül jókedvében teszi, elvégre valamivel le kell foglalni a gyereket, enni kell adni a családnak és az agyunkat is mozgásban kell tartani, hogy ne kapjunk csömört a monotonitástól.

A telefonhírmondó hallgatása közben hány terítőt lehetett kihímezni? Hány könyvet olvasott el egy hónap alatt nagysága? Mennyi ideig körözött a kisfiú a háromkerekűvel a gangon?

Nézzék meg az elmúlt száz évben mivel ütötték el az időt az előttünk élő generációk, ha otthon voltak, és közben persze lessék meg a háttérben lévő részleteket is, hogy hol és hogyan éltek – ami minden mai videóhívás legizgalmasabb része is egyben.

Virágvölgyi István

1921. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1943. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1965. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1965. (Fotó: Krasznai Gyula / FORTEPAN)

1929. (Fotó: PRIVÁT FOTÓ ÉS FILM ARCHÍVUM-URBACH GYŰJTEMÉNY / FORTEPAN)

1962. Magyarország,Dombóvár, Dombó Pál utca 44. (Fotó: Erky-Nagy Tibor / FORTEPAN)

1969. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1937. (Fotó: Barbjerik Ferenc / FORTEPAN)

1940. Magyarország,Győr Konok Tamásék lakása. (Fotó: id. Konok Tamás / FORTEPAN)

1915. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1962. (Fotó: SÜTŐ ANDRÁS ÖRÖKÖSEI/ÚJ ÉLET SZERKESZTŐSÉG FELVÉTELE / FORTEPAN)

1976. (Fotó: Urbán Tamás / FORTEPAN)

1942. (Fotó: Lissák Tivadar / FORTEPAN)

1927 (Fotó: STORYMAP.HU / FORTEPAN)

1933. (Fotó: Lőrinczi Ákos / FORTEPAN)

1962. (Fotó: Lencse Zoltán / FORTEPAN)

1943. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1938. Magyarország,Budapest XI. Ménesi út (Nagyboldogasszony útja) 45., Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet. (Fotó: ORMOS IMRE ALAPÍTVÁNY/ORMOS IMRE FELVÉTELE / FORTEPAN)

1938. Magyarország,Dunakeszi,Alag Batthyány Elemér utca 8., a Petanovits-ház kertje. (Fotó: :KÖLCSEY FERENC DUNAKESZI VÁROSI KÖNYVTÁR / PETANOVITS FÉNYKÉPEK / FORTEPAN)

1981. (Fotó: Gárdos György / FORTEPAN)

1941. Magyarország,Budapest II. Gádoros Lajos építész a Margit körút 65. sz. alatti lakásának erkélyén. (Fotó: Gárdos Lajos / FORTEPAN)

1971. (Fotó: Fortepan / FORTEPAN)

1935. Magyarország,Budapest XI. Szabolcska Mihály utca 7., folyosó, szemben a Vásárhelyi Pál utcai házak udvar felöli homlokzata. (Fotó: SCHERMANN ÁKOS/SCHERMANN SZILÁRD FELVÉTELE / FORTEPAN)

1942. (Fotó: Lissák Tivadar / FORTEPAN)

1958. Magyarország,Budapest XIII. Gyöngyösi utca 51/a sz. alatti lakás, diafilm vetítés. (Robin Hood). (Fotó: Korenchy László / FORTEPAN)

1949. (Fotó: Kovács Márton Ernő / FORTEPAN)

1965. (Fotó: Pálinkás Zsolt / FORTEPAN)

1970. (Fotó: Péterffy István / FORTEPAN)



