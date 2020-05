Magyar celebek, nyugati forradalmárok, keleti párttitkárok

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

“Akié a fiatalság, azé a jövő” - ez volt a keletnémet úttörők jelmondata az államszocializmusban, de valójában az egész lenini ifjúságpolitikának az alapelve, aminek a maguk totális módján igyekeztek is érvényt szerezni. Hogy a gyakorlatban hogy néz ki az erőszak és propaganda keveréke, az Magyarországon is gyorsan kiderült. Még bőven tartott “a demokratikus átmenet”, amikor 1946-ban betiltották az ország legnagyobb ifjúsági szervezetét, a KALOT-ot, amit nem sokkal később a cserkészet bezúzása követett, majd pedig a “fényes szelek”, a baloldali népi mozgalom ifjúsági mozgalmát is bezsákolták.

Miközben a legelkötelezettebb cserkészek ezután lementek undergroundba, hogy kirándulónak vagy indiánnak álcázva magukat sejtszerűen folytassák, a hivatalos kommunista ifjúságpolitika létrehozta az egész társadalmat átszövő hierarchikus struktúráit. Az internacionalista alapelveknek megfelelően az ifjúsági “békeharc” gyorsan nemzetközivé lett, és ennek volt legnagyobb rendszeres eseménye a Világifjúsági Találkozó, a VIT. A néhány évente megrendezett nagy dzsemborikat néha valamelyik nyugatias, de a szovjetek felé kényszerűen elkötelezett országban tartották (Helsinki, illetve Bécs; az ottani 1959-es VIT-ről a fiákerekes proletárforradalmat figyelő magyar állambiztonságiakkal egyetemben volt is egy fortepanos anyagunk), többnyire azonban valahol a keleti blokkban.

A VIT tele volt szükségszerű ellentmondásokkal: hivatalosan a békét propagálta, de valójában a hidegháborút szolgálta; a párbeszédet, találkozásokat, barátkozásokat hirdette, de kommunista pártszervek gondoskodtak a megfelelő vonalasságról, a nemzetköziséget szimbolizálta, de mindezt Moszkva forgatókönyve szerint. A VIT egyszerre volt a baloldali szimpátiájú nyugati fiataloknak szóló államszocialista propaganda, és a saját alattvalóknak is tervezett óriási performansz színes kavalkádokkal, egzotikus, de barátságos és nyitott idegenekkel, gigantikus tornabemutatókkal és folklór esztrádműsorokkal.

Az 1968-as szófiai VIT különösen erősen vegyítette az össze nem illő tartalmakat. Fő üzenete a pacifizmus jegyében a vietnámi háború, vagyis az Amerika elleni tiltakozás volt. Erről természetesen szintén Moszkvában határoztak, de amikor a bolgár fővárosba érkező nyugati fiatalok spontán tüntetésbe kezdtek az amerikai nagykövetség előtt, meglepődve tapasztalták, hogy a bolgár rendfenntartók a gonosz imperialisták oldalára álltak, és megpróbálják megakadályozni az előzetesen nem engedélyezett tiltakozást. Miközben a VIT elvileg a világ fiataljainak találkozásáról szólt, a keleti tábor egyik legvonalasabb országában rettegtek attól, hogy a helyiek szóba elegyednek a hosszú hajú nyugati balosokkal: a szocialista blokkban nagyon nem volt kívánatos a hatvanas évekbeli protestkultúra.

1968 a nyugati világban az ifjúsági lázadásról, egyetemfoglalásokról, utcai harcokról és a huszonévesek forradalmáról szólt, a szovjet táborban azonban aggódva figyelték a párizsi történéseket. Eleinte ugyan még óvatosan támogató cikkeket lehetett olvasni a hivatalos sajtóban, hiszen a baloldali szellem nyugati kiáradása jó lehetőségnek látszott hidegháborús szempontból is, gyorsan kiderült, hogy Moszkva nem tudja kontrollálni a folyamatokat, és nagyon nem akarták, hogy a forradalmi hangulat átjöjjön a vasfüggönyön. A nyugati egyetemisták tábláin Marx arcképe mellett a szovjetekkel fasírtban lévő Mao és a kulturális forradalmat hirdető Marcuse is ott volt, “a struktúrák kimentek az utcára”, és egyáltalán nem arra a koreográfiára, ami kompatibilis lett volna egy brezsnyevi modellel.

Az ifjúsági ellenkultúra azonban a viszonylag nyitottabb keleti országokba is átszivárgott. Bár a rendszer igyekezett azt a táncdalfesztiválok hivatalos és jól fésült keretei között tartani, Belgrádban már a Rolling Stones koncertezett, a nagypolitikában pedig mindenki a prágai tavaszt figyelte.

“Az az időszak, amelyben a fesztiválra sor kerül, minden becsületes embertől különösen nagy éberséget követel meg. Szükségessé teszi, hogy mindenki tudatára ébredjen közvetlen felelősségének a béke és a haladás sorsáért, erélyes akciókat követel meg az imperialista körök veszedelmes kalandorkodása ellen” - üdvözölte Brezsnyev a szófiai VIT résztvevőit, és a figyelmeztetés a sorok között a csehszlovák reformok és általában a nyitás szocialista híveinek szólt.

Amikor a szófiai rendezésről döntöttek, még nem tudták, hogy a rendezvényre akkor fog sor kerülni, amikor a keleti blokk évek óta legsúlyosabb válságát éli. A Dubček-féle csehszlovák reformer vezetés és a Moszkva vezette keményvonalasok közötti konfliktus 1968 nyarára életveszélyesen kiéleződött. Dubček nem ment el Varsóba, ahol a csehszlovák kérdésről tárgyalt a többi pártvezető, július végére pedig már a bevonulást előkészítő hadgyakorlatot tartottak a Varsói Szerződés országaiban. Nálunk is: bár Kádár még ekkor is közvetíteni próbált Moszkva és Prága között, ő is megígérte, hogy ha nem lesz “politikai megállapodás”, Magyarország is részt fog venni a katonai intervencióban.

Miközben Szófiában pacifista rigmusok zúgtak a(z Amerikától) világbékét követelő, háborúellenes fiataloktól, a szocialista blokk tankjai arra vártak, hogy lerohanják a Moszkvának nem behódoló saját szövetségesüket - erre majd egy héttel a VIT zárása után kerül sor.

Űrhajós sapka kölcsönben: Pécsi Ildikó a VIT sztárvendégének számító Alekszej Leonov szovjet űrhajós ezredesi tányérsapkáját vette magához. A 400 fős magyar küldöttségben több magyar színész is zenész is helyet kapott, ők többször felléptek Szófiában, Pécsi Ildikó, Csomós Mari és mások többek között a „Halló, itt Budapest”című kisrevüt adták elő, régi budapesti slágerekkel szórakoztatva a nemzetközi élcsapatot. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

A magyar küldöttséget Pesten úttörők és Biszku Béla búcsúztatta: “Ifjúságunk kész küzdeni a háború, az embertelenség, a kapitalista kizsákmányolás, a gyarmati elnyomás ellen” - bocsátotta őket útjukra. A magyarokat kilométernél hosszabb buszkaraván, tizenegy új Ikarus vitte Bulgáriába, ahol egy harisnyagyár komszomolszervezete patronálta őket a fesztivál két hete alatt. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Forradalmi láng az internacionalizmus jegyében: a hajtókán a VIT jelvényei antirasszista, pacifista és amerikaellenes szlogenekkel. A jelvénycsere a nemzetközi barátkozások rituáléi voltak, volt aki úgy nézett ki a fesztivál végére, mint egy kiérdemesült szovjet tábornok. 145 országból jöttek küldöttek, kelet-európai, afrikai,ázsiai hivatalos küldöttek és nyugat-európai baloldaliak, Amerikától Mozambikig. A szovjet-kínai feszültség miatt a kínaiak bojkottálták a rendezvényt, és Kuba is távol maradt, mert nem ők kapták a rendezést. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Nézők a Szófia központjában lévő Alekszandr Nyevszkij székesegyház előtt. 18 ezer külföldi vendég jött a bolgár fővárosba. A helyiek többnyire kordon mögé kényszerültek: miközben a VIT hivatalosan a népek barátságáról szólt, a szovjet blokkon belül is keményvonalasnak számító Bulgáriában a hatalom egy ilyen baloldali eseményen is tartott a külföldi behatástól. “Legyetek kedvesek, udvariasak és segítőkészek, de ne bocsátkozzatok semmilyen politikai beszélgetésbe” - igazította a segítőként dolgozó középiskolákat a vezetés. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

A magyar Atlas együttes térzenéje a VIT-en. A Pécsi Balett, a Rajkó Zenekar, a KISZ Központi Művészegyüttese és az Atlasz (érdekesség: egy évvel később ők Nyugat-Európába szerződnek) mellett ott volt a fesztiválon a Syrius együttes is. A magyar sajtó szerint Szófiában ők voltak a legnépszerűbb tánczenészek: “Syriusék diszkrét hajviseletükkel és modern játékukkal bizonyítanak: nem a hosszú haj — a „nagy toll” — a képesség alapja” - írták. A Syrius spontánnak mondott utcabálokon is zenélt, ahol - a Népszabadság szerint legalábbis - tejjel koccintottak. A hatóságok a bolgárokat kifejezetten arra utasították, hogy tartózkodjanak a köztéri alkoholfogyasztástól és cigizéstől, a valóságban persze előkerültek a zöld rakiás üvegek. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Külföldi vendégek valamelyik rendezvényen, talán a fesztiválra még éppen átadott új sportcsarnokban. A VIT hármas jelszava a “béke, barátság, szolidaritás” volt. A korábbi Világifjúsági Találkozókhoz képest is több volt a politikai rendezvény, Moszkvában döntötték el előzetesen, hogy a fő üzenet a Vietnámmal való szolidaritás lesz. A nyitóünnepségen ennek megfelelően egy vietnámi mesterlövésznő integetett a 70 ezres közönségnek (a hivatalos tájékoztatás szerint 21 lövéssel 19 amerikai katonát ölt meg), és mindenki próbált a vietnámiak kedvében járni, a magyar KISZ-küldöttség tranzisztoros rádiókat ajándékozott nekik. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Tapsoló gyerekek, integető férfiak és egy pópa a vaskereskedés előtt. A fényképeket készítő Szalay Zoltán hetilapját, a Tükört tudósította a szófiai VIT-ről. A bő fél évszázadot végigfotózó riporter felvételeit már négy fortepanos összeállításban is láthatták az ingázóktól az Kádár-kori színes életképeiig. Utóbbi kapcsán írtuk róla: Anyagai jórészt gondos munkával elkészített, klasszikus fotóriportok. Kordokumentumok, a 60-as, 70-es évek sajtófotóira jellemző karakterjegyekkel. Pont olyanok, mint amik akkoriban az újságokban megjelentek. Aki publikálni akart, ilyeneket fotózott, nincs ebben semmi különös. De a kíváncsisága őszinte volt, nem a konfliktusokat akarta kerülni. Amikor 1964-ben az induló Tükör című politikai és társadalmi hetilaphoz került, az első számba tervezett anyaga felsőbb utasításra nem jelenhetett meg. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

A törzsi motívumokat kagylókkal ékesített vöröscsillaggal kombináló afrikai résztvevő a szófiai felvonuláson. Az “amerikai imperializmus” elleni politikai tiltakozások mellett a VIT-en “az újraéledő nyugatnémet fasiszta mozgalom” és az izraeli agresszió volt célkeresztben, de együttérzésből jutott az arab és gyarmati sorból függetlenedő afrikai országok képviselőinek is. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

“Bulgária már elérte az érett szocialista társadalom építésének szakaszát”, jöhet az államfejlődés következő szintje - állapította meg a VIT előtt megtartott párkongresszuson Zsivkov elvtárs, a nagyjából örökös bolgár pártfőtitkár. A szófiai helyszín szovjet szempontól teljesen biztonsági választás volt, itt nem kellett tartani olyan helyi provokációktól, mint amik a korábbi Világifjúsági Találkozókón például Bécsben vagy Helsinkiben történtek. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Az egykerekű mutatványaival Ki mit tud győztes Sáfrány István tart egy kis bemutatót a magyarok szálláshelyén, a Gara Iszkar lakótelepen - hogy ebben a körözésből mi is lehetett a mosolyfakasztó truváj, innen nem nagyon rekonstruálható. A magyar attrakciók között egyébként májusfa körüli csárdás, verbunkos szerepelt, de sportversenyeket is tartottak, a női röplabda-válogatottunk például pontot sem engedett az erősen tartalékos francia csapatnak. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Che Guevara-imitátor a venezuelai küldöttségben valamelyik politikai vitán. Fura dinamikája lehetett ezeknek a spontánnak beállított, de valójában elég féloldalas témázásoknak: miközben a nyugati világ 1968-as vitalázban égett és csak beszélt és beszélt, a kelet-európai küldötteket a VIT előtt politikai szemináriumokon készítették fel, hogy mit szabad és mit nem szabad mondaniuk. Ebből a visszamlékezések szerint a nyugatiak eleinte nem sokat értettek.Ők nyílt vitákat szerettek volna folytatni olyan tabutémákrólis,mint az államszocialista rendszer mibenléte, és mint személyes állásfoglalásokkal vitatkoztak a keleti résztvevők előzetesen jóváhagyott vonalas szövegeivel - az újbaloldal találkozott az államszocialista újbeszéddel és nembeszélünkkel. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Mi nem tudjuk, ki lehet a szemüveges, minden bizonnyal Nyugatról érkezett felszólaló - ha felismeri, köszönjük, ha megírja nekünk. A központilag összeállított kelet-európai küldöttségekhez képest alulról szerveződtek a nyugati csoportok, bár a francia kommunista párt például levette a májusi párizsi egyetemfoglalások résztvevőit az utazólistáról. A nyugatnémet újbalosok így is spontán tüntetésbe kezdtek, felmásztak a Dimitrov-szoborra, a protestnek bolgár ügynökök vetettek véget. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

“A feltűnés keresésben talán a hollandok járnak az élen. Már az első nap nagy szenzáció volt különös koreográfiájú felvonulásuk. Tarkabarka külsejű csoportjukból magasra emelkedik Che Guevara képe. Esernyőre, transzparensre és ruháikra festett jelszavaikkal letelepszenek a kövezetre. Munkás és diák önigazgatást követelnek, és semmivel a világon nincsenek megelégedve” - írta a kádári konszolidáció kispolgári fejcsóválásával a magyar sajtó. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)

Egyszemélyes csehszlovák információs központ, a felirat szerint a srác szívesen megmagyarázza a legfrissebb prágai híreket. A szófiai VIT-et végig beárnyékolta a csehszlovák kérdés, a brezsnyevi fenyegetés, hogy katonai erővel is visszatérítik a különutas Csehszlovákiát. A résztvevő cseh fiatalok saját reformer pártvezetésüket támogatták, ez a fiú is nyilván Dubcekék mellett állt ki - harminc társa már el sem jutott Bulgáriába, még a határon visszafordították a hippi külsejű cseh újbalosokat, és a borotválkozás sem enyhítette meg a karhatalmat. A szerencsésebbek “a mi demokráciánk, a mi ügyünk” rigmussal vonultak fel Zsivkov előtt az ünnepségen - ekkor azonban a Varsói Szerződés csapatai már bevonulásra készen,katonai készültségben álltak. (Fotó: Szalay Zoltán / FORTEPAN)