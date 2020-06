A Hanság lecsapolásától a meztelen kapálásig

A szállásért, ellátásért is levontak a bérből, sokszor a diákok nem is kapták kézhez a pénzt, vagy ha kézhez is kapták, egy részét "önkéntesen" fel kellett ajánlaniuk valami nemes célra. Ez természetesen nagyban rontotta a munkamorált. A Kecskeméti Állami Gazdaságban barackot is termesztettek. A legszebb, nagyobb példányok nyugati exportra mentek, az apróbbak keletre, ami pedig maradt, az a hazai piacra. A leesett, penészes, rohadó példányok, vagyis az úgynevezett "hullás" pedig ivólé vagy pálinka formájában került a polcokra. (Fotó: Dési János / FORTEPAN)