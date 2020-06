A metróvezető, aki sztereóban látja a világot

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Még be sem fejeztem a középiskolát, amikor megismerkedtem a sztereóképekkel. 1963 tavaszán kaptam egy nagyon kedves ismerősömtől egy amerikai, Viewmaster képnézőt, és hozzá Amerika legszebb látványoságait, a nemzeti parkokat, nagyvárosokat, kikötőket bemutató képeket, csupa olyasmit, aminek témája ismeretlen volt számomra. A fél éjszakát azzal töltöttem, hogy a tucatnyi tárcsát végignéztem, nem egyszer, hanem nagyon sokszor. Kamaszos lelkesedésemben el is határoztam, hogy nekem ilyen kell, ilyen fényképezőgéppel akarok fényképezni én is

– mondja az alább következő képek készítője, aki talán a lehető legkülönlegesebb fotós hobbit választotta, ami Magyarországon a hatvanas-hetvenes években elérhető volt: térhatású képeket készített.



Palatinus József nem először találkozott a 3D-technológiával, gyerekként ugyanis a Toldi moziban már látott sztereó filmet, ahol a vetítést korszerű, polárszűrős szemüveggel lehetett élvezni. Kézzelfogható közelségbe viszont akkor került hozzá, amikor 1963 őszének végén megjelentek a boltokban olyan csehszlovák gyártású kamerák, amikkel ilyen fényképeket lehetett készíteni.

Az ismerkedés persze nem ment azonnal, a Kandó Kálmán technikum elvégzése után a Finommechanikai Vállalatnál híradástechnikusként elhelyezkedő fiatalember kezdő havi fizetése 1050 forint volt, míg a Meopta gyár Stereo Microma kamerájáért 1600 forintot kértek az Ofotért üzleteiben. "Kénytelen voltam hát elhalasztani a vásárlást, ráadásul áruhitelt csak 6 hónapnyi munkaviszony után kaptam, így végül 1964 márciusában tudtam csak megvenni a fényképezőgépet. Ez volt az első fényképezőgépem, ezzel tanultam a fényképezést."



A Stereo Microma 16 mm-es, egy oldalon perforált színes diafilmre készítette a felvételeket, ami a normál kisfilmes tekercstől kisebb formátum volt, viszont az Ofotért laborjaiban ugyannyiért hívták: tekercsenként 20-25 forintért. "Amilyen sokat fényképeztem, ez elég jelentős tétel volt számomra, és a film se volt olcsó. Beleástam hát magam a szakirodalomba, vettem szakkönyveket, kérdezgettem barátaimat, kollégáimat – ekkor derült ki, hogy olcsóbb mozifilmet is lehet használni a Micromában. Így a csehek által kínált 80 centiméteres tekercsek helyett több méteres filmekkel tudtam egy idő után dolgozni." Igaz némi kompromisszumot kellett kötni: a mozifilmeknél a perforáció belógott a képekbe.



Aztán Palatinus József azt is elhatározta, hogy maga hívja a filmeket, noha egyáltalán nem egyszerű a színes filmek otthoni előhívása. "A Vízivárosban volt egy szaküzlet, ott vettem az otthoni színes fotólaborhoz a szükséges vegyszereket. Előre csomagolt csomagok voltak ezek, ötféle oldatot kellett készíteni a színes dia előhívásához. 1 liter vegyszerből 40 tekercs filmet lehetett volna hívni, de persze türelmetlen voltam, amikor 12 tekercs összegyűlt, bekevertem egy adag hívószert. Speciális hívótankban hívtam elő a filmeket, egyszerre két tekercs is belefért a hívóhengerbe."

A kidolgozás meglehetősen hosszadalmas volt, egy tekercs filmet a mosásokkal együtt két óra alatt lehetett előhívni. Otthon a fürdőszobát alakítottam át fotólaborrá, ilyenkor a családot kipateroltam, és egész éjszaka dolgoztam

- meséli. "Nagyon sokat fényképeztem, nagyon sok mindent, minden érdekelt a világból, ez a kamera szinte mindig nálam volt, vittem magammal mindenhová, gyakorlatilag addig használtam, amíg a mechanikája el nem kopott" – mondja Palatinus József a Stereo Micromához fűződő, húsz évig tartó kapcsolatáról.



De akárhogyan csökkentette otthoni praktikákkal a sztereófényképezés költségeit, a kissé drága hobbi finanszírozására nem nagyon volt elég a finommechanikai vállalatnál keresett pénz, ráadásul híradástechnikusi végzettségéhez képest nem túl élvezetes, betanított munkát kellett végeznie: egyszerű minőségellenőr volt, és sorkatonai bevonulása előtt csupán havi 1200 Ft-ot vihetett haza. Szerencséjére miután leszerelt, épp elkezdték toborozni a dolgozókat az épülő metróhoz, így lett belőle egyéves tanfolyam végén pályamódosítással metróvezető.



"Nagyon nem bántam meg, hogy oda jelentkeztem. Ahhoz képest, hogy gyerekkoromban soha nem akartam járművezető lenni, nagyon megszerettem ezt a szakmát, mondhatni hivatást" – mondja Palatinus József a metróvezetői munkáról, amihez a jogosítványt 1970 januárjában szerezte meg. Még abban az évben, áprilisban be is indult a metróközlekedés, ő maga pedig 1976-ig ült a metrószerelvények vezetőfülkéjében, majd lett utána a metróvezetők főnöke, ahonnan végül nyugdíjba ment. "Általában senkinek nem volt kifogása senkinek, hogy képeket készítek munka közben, de nem is készíttem senkiről olyan képet, ami sértő vagy bántó lett volna. Házon belüli ki-mit-tudon még díjat is nyertem a képeimmel" – meséli erről a BKV-s korszakról.



Elgondolkodtató lehet, hogy vajon mennyire volt gyakori akkoriban ez a fajta fényképezés Magyarországon? Kiknek tudta Palatinus József megmutatni különleges, térhatású fotóit? "A sztereófotózás nagyon ritka volt annak idején, amit az is jelez, hogy hosszú ideig lehetett kapni ezeket a kamerákat az Ofotértnál, nyilván a nyakukon maradt sok belőlük, mivel nem voltak annyira népszerű fényképezőgépek, mint a kisfilmes kamerák. A sztereókép-nézegetés mindig is társasági esemény volt, összejöttek ismerősök, barátok, elővettük a képnézegetőket, és kézről-kézre adtuk a tárcsákat" – meséli Palatinus József.



Sokan emlékezhetnek még rá, hogy a korszakra jellemző kedvelt fotómegosztási mód a diavetítés volt. Technikailag lehetett volna vetíteni a sztereóképeket is, de az komplikáltabb volt, a bal és jobb szemnek szét kellett volna választani a látványt. "Akadt erre egyébként megoldás, és én magam is törtem a fejem, hogyan lehetne ilyen sztereó vetítőgépet kreálni. Eközben megismerkedtem egy idősebb fotóstárssal, Bálint Istvánnal, akiről egy rádióriportban hallottam, hogy különleges térhatású vetítőgépet konstruált. Ő nem volt fotóművész, viszont hihetelen koponya volt, aki folyton sziporkázott ötleteivel, nem lehetett vele lépést tartani. 1928-ban már saját diavetítőt készített és 1935-ben mozgóképes vetítőn dolgozott, munkásságáról én készítettem összefoglalót a kecskeméti fotómúzeum számára."



A Stereo Micromával való mikrofilmes sztereófényképezést végül abba kellett hagyni, mert hiánycikk lett a kamerába való film. Palatinus József eladta a kamerát, de nem adta fel a sztereófilmes fényképezést: vett két olcsó hagyományos fényképezőgépet, a megfelelő helyeken elfűrészelte, majd összeillesztette a két darabot, így alkotva egy immár kisfilmes méretű (Leica-formátumú) szeterókamerát, sőt még ma is szeteróban fényképez, két digitális kamera speciális rögzítésével és szinkronizált exponálásával. Az alábbiakban a hőskorszakban készült képekből válogattunk össze egy csokorra valót.

Csehszlovákiában gyártott Meopta képnézegető és a hozzá való korong, amivel hét térhatású felvételt lehet megtekinteni. Minden jelenethez két, a bal és jobb szem szögének megfelelően picivel eltérő fotó tartozik, amik a Meopta készülékbe nézve állnak össze 3D-s képélménnyé. A felülről behelyezett képkorongot a bal oldali kallantyúval lehetett körbeforgatni. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

Lassan begördül a 44-es (esetleg 46-os) villamos a Párisi udvar előtti megállóba. (Igen, ekkor még vezetett villamosvonal az Erzsébet hídon keresztül Pestről Budára, a Déli pályaudvar és a Moszkva tér felé, és vissza.) A kora esti hangulatot a már világító neonreklámok fénye emeli, a fehér öltöny és a könnyű kék kosztüm mintha azt üzennék, hogy végre, itt a péntek este. A villamosvonalat 1970-ben, a metró beindulásának évében szüntették meg. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

Parkoló az eső áztatta Erzsébet híd alatt. A kép előterében egy 1966-os Plymouth Valiant. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A Keleti pályaudvar előtti nyitott aluljáró a Baross téren, az itt vezető vágányhurkon fordultak meg a Rákóczi úton Buda felől jövő villamosok. Bal szélen látható a közlekedési vállalat "irányítótornya", amit a 4-es metró építésekor, a tér átalakításakor bontottak le. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A kettes metróvonal dolgozói. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A fölső képpár 1972 előtt készült, ekkor még háromkocsis szerelvények jártak a kettes metró vonalán, és a későbbb sok gondot okozó hársfák is fiatalok még. (A megnőtt, kilombosodott fák főleg ősszel okoznak fennakadásokat a metróközlekedésben, a vágányokra hulló nedves hárslevelek ugyanis olyanok, mintha olajjal vagy zsírral kenegetnék a síneket.) Lent: havas téli este az Örs vezér téri metróállomáson. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A kettes metróvonal egyik dolgozója. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A kettes metróvonal dolgozói. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A kettes metróvonal dolgozói. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

A képpár Székesfehérváron, 1968. tavaszán készült. Balról a második fiatalember Palatinus József, aki ekkor szerelt le a Néphadseregtől, továbbszolgáló társaival állt be egy közös képre egy helyi étterem teraszánál. (A fotó nem odalhelyes.) (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

"Moszkva téren elég sokat fényképeztem, mivel a közelben laktam a Szabó Ilonka utcában. A várba jártam általános iskolába, ez volt az egyik kedvenc környékem Budapesten." (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

Az esős Batthyányi utca, a Hattyú utca torkolata alatt. (A fotó nem odalhelyes.) (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)

Csendes, iszogatós este az Ifiparkban (Várkert Bazár) élő zenével. Korán van még, sok az üres asztal és szék. (Fotó: Palatinus József / FORTEPAN)