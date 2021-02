Ilyen a korcsolyázható Balaton

Fagyok idején legalább olyan hálás vitatéma, hogy befagy-e a Balaton, mint év végén az: fehér karácsonyunk lesz-e. A hétvégén megcsillan a reménysugár, de az, hogy kerül rá egy kis jég, nem jelenti azt, hogy rá is lehet menni. Hosszan tartós mínuszok kellenek hozzá, ilyesmi elé pedig nem nézünk.

Jobb volt a helyzet pár évszázaddal ezelőtt, amikor a befagyott tó jegét közlekedésre is használták. Persze akkor sem lehetett mindig biztosra menni. Eötvös Károly a jég csalókaságáról így ír egy lakodalmas menet példáját hozva:

„A kocsi alatt leszakadt a jég, s lovak és emberek a víz alá merültek. A kocsirúd vége kiállott a vízből, hátulsó kerekei a feneket érték. Lovak a rúd mellett, emberek a kocsiban, mintha semmi sem történt volna. Halott volt valamennyi. De a kocsis akkor is tartotta a gyeplőt, s a vőlegény akkor is tartotta menyasszonya kezét, s a menyasszony akkor is nyitott szemmel mosolygott.”

Az 1870-es évektől egyre többen használták a tavat sportolásra, korcsolyázásra, fakutyázásra, jégvitorlázásra, jégbalettre és jéghorgászatra. A korcsolyaegyletek a tavon az 1910-es években kaptak erőre, a Balaton jégpáncéljának vastagság 30-35 cm volt ekkoriban. A rekordévet 1928 hozta el, amikor 75 cm-t mértek, de 1931–32 telén is született egy rekord. Ekkor annyira hideg volt, hogy a tavon 110 napig lehetett korcsolyázni.

A természetes tavaink befagyott felületei előhívják az emberből a kíváncsi gyereket, a befagyott Balaton ugyanis olyan ritka manapság, hogy aki teheti, mindenfajta mozgás lehetőségét kipróbálja rajta, legyen szó jégkorongozásról, kerékpározásról, korcsolyázók húzásáról akár egy Trabant 500-as jóvoltából.

Amíg az időjárás ezt nem teszi lehetővé, nézegessünk régi képeket arról, mások hogyan fejlesztették a tökélyre a leírtakat, hátha egyszer eljön a mi időnk is.

A korcsolyázókat vontató Trabant 500-as típusú személygépkocsi Balatonföldvárról a befagyott Balatonon érkezett a balatonfüredi hajóállomáshoz 1967-ben (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

1967-ben hokizni is lehetett Balatonfüreden (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

Biciklivel a befagyott Balatonon, Siófokon 1971-ben (Fotó: MHSZ / FORTEPAN)

Balatonfüreden 1968 telén komoly társasági élet zajlott a tó jegén (Fotó: Magyar Rendőr / FORTEPAN)

Jégvitorlások a befagyott Balatonon a balatonfüredi hajóállomás közelében 1967-ben (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

Családi séta a balatonfüredi hajóállomásnál (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

Fakutyázók Balatonfüreden 1967-ben (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

Az első balatoni motoros jégszán Balatonfüreden, 1967-ben, amelyet Csabankó Gyula technikus tervezett és készített (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

Korcsolyázók a balatonfüredi hajóállomásnál (Fotó: Bojár Sándor / FORTEPAN)

Korcsolyázás után pihennek a Balaton jegén a balatonszemesi hajókikötőnél 1966-ban (Fotó: Pohl Pálma / FORTEPAN)