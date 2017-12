4 százalék körüli növekedést vár az NGM

Még mindig tartja a 4 százalék körüli növekedési előrejelezését az idei évre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium.

"Amikor az idei évre 4 százalék körüli becsléssel álltunk elő, optimistának tartottak minket, de később a nemzetközi szervezetek és a piaci elemzők is egymás után felfelé módosították becsléseiket. Tizedre pontosan nehéz előre bármit prognosztizálni, viszont továbbra is 4 százalék körüli bővülés várható idén, és remélem, hogy egyre több szakértő ítéli majd meg hasonlóan a 2018-as kilátásokat" - mondta Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkára Magyar Időknek.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az idei 2,4 százalékos hiánycél is teljesíthetőnek tűnik. Elmondta, hogy bár van mozgástér többletkiadásokra, de emellett a GDP-arányos államadósság csökkentésére is figyelniük kell. Az uniós források megelőlegezése szintén hatással van az államadósság szintjére: ha átmenetileg is, de némileg megemeli azt. Ezért csak annyi kiadás teljesíthető, amennyivel megőrzik az adósság csökkenő trendjét.

"A további csökkentéshez jók a kilátások, igaz, feladatunk is van, mivel az alaptörvény 50 százalékos GDP-arányos limitet tűz ki, valamint regionális összevetésben relatív magas az eladósodottságunk. A múlt évtizedben megugrott adósságot nem lehet egy-két év alatt ledolgozni" - mondta.