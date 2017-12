Szállodákban töltjük az év végét, de jócskán ráfizetünk

Ahogy évek óta megszokott, a karácsonyi és szilveszteri-újévi időszak ismét szállodákban találta a magyarokat. Az Utazó magazin összeállítása szerint már nincs is könnyű helyzetben az, aki még most keres szilveszter éjjelre programot – vagy akár csak egy szobát valahol –, hiszen egyre több hotelben tehetik ki a telt ház táblát.

A lankadatlan utazókedvet a szállodások pironkodás nélkül kihasználják. A cikkből kiderül, hogy vannak helyek, ahol 45-60 százalékos ünnepi felárat is elkértek, de arra is akadt példa, hogy duplázódtak az árak. Igaz, ebben karácsonyi szaunaszeánsz, gyerekszilveszter, és persze a szobába állított fenyő is benne volt.

Egy éjszakára simán legombolhatnak rólunk majdnem kétszázezer forintot is, a budapesti Four Seasons-ban 610 eurót kell fizetni, a Kempinskiben a deluxe szoba két felnőttnek szilveszter éjjelén 463 euróba kerül. De nemcsak a pesti luxusszállók drágák: a siófoki Hotel Azúrban 125 ezer forint két felnőttnek a szilveszter éjszaka, míg Zalakaroson a MenDanban három éjszakás csomagért 260 ezret kell fizetni.

Az egyes szállodák vezetőinek szavaiból egyébként az derül ki, hogy a tendencia a korábbi évekhez hasonló: a fővárosban főleg vidéki vendégek érkeznek a hotelekbe, míg a vidéki szálláshelyre főleg magyarok. Például a visegrádi Thermal Hotelben – náluk is duplájára emelték szilveszterre a tarifákat – karácsonykor a vendégek 96 százaléka volt, szilveszterkor várhatóan 94 százalékuk lesz magyar.

Nemcsak a szálláshelyek, hanem a szállodai programok árából is közöl ízelítőt a lap: a Marriottban 56 ezer forintba került fejenként a musical szilveszter nevű program, a Corinthiában 64 ezerbe. Igaz, előbbi árában benne van a korlátlan koktél- és töményfogyasztás, míg utóbbiban éjfélkor cirkuszi produkció is lesz.