2682 milliárd forint, 23%-os hozam, mi az?

A BUX 39 377,31 ponton zárta az évet, ami 7374,26 ponttal, több mint 23 százalékkal magasabb a 32 003,05 pontos tavalyi záró értéknél – írja az MTI. A részvényindex több mint 7300 ponttal emelkedett, és idén is rekordot döntött. Záráskori új rekordját 40 273,66 ponton november 9-én érte el.

A részvények adásvételének értéke 2017-ben meghaladta a 2 682 milliárd forintot, míg az előző évben 2 282 milliárd forint volt. A tőzsde részvénypiaci kapitalizációja egy év alatt 8119 milliárd forintra nőtt a tavaly év végi 6584 milliárd forintról.

A vezető részvények árfolyama 2017-ben a Magyar Telekom kivételével emelkedett.

Az OTP 10 720 forintos záró ára 27,62 százalékkal, 2 320 forinttal magasabb az egy évvel korábbinál, idén 10 980 forinttal új történelmi csúcson is járt.

A Richter egy év alatt 9,18 százalékkal 6 780 forintra erősödött. A gyógyszergyártó is történelmi rekordot döntött az idén, júniusban 7 296 forinton érte el eddigi legmagasabb árát.

A Mol 16,52 százalékkal, 426 forinttal erősödött 2017-ben, 3005 forinton zárt az idei utolsó kereskedési napon.

A Magyar Telekom 8,03 százalékkal, 40 forinttal gyengülve 458 forinton fejezte be az évet.

A nem vezető részvények közül a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum-Opus (korábban Opimus) páros ért el kiemelkedő eredményeket. A cégek tőzsdei teljesítményét több cikkben elemeztük az év során, legutóbb ebben mutattuk be, hogy az elképesztő árfolyam-erősödésnek milyen összetevői lehetnek. Ami viszont a szimpla tény:

egy év alatt az Opus 1650 százalékkal, míg a Konzum 6633%-kal drágult.

Az Opus az év során 32 forint és 805 forint is volt, végül 700 forinton fejezte be az évet, míg a Konzum 48 és 3789 forint között mozogva 3434 forinton zárt.

Nagyot hasítottak az Est Média részvényei is: a cégnél lezárult a csődeljárás – igaz, egyelőre csak nem jogerősen –, így az év során 1 forintért vásárolható papírok november elején már 80 forinton is jártak, hogy végül 55 forinton fejeződjön be velük a kereskedés.

