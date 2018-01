Száraz István nélkül folytatja az összevont Matolcsy-médiacsoport

Három cégét vonta egybe Matolcsy Ádám a New Wave Media Kommunikációs és Szolgáltató Kft.-be – írja a HVG csütörtöki számában. A 2017. december 31-ével hatályba lépett tranzakcióval az Origoból lett New Wave Media Group Zrt. a saját részvényesébe olvadt be, a vs.hu-t működtető New Wave Productions Kft. pedig a jogutódban részesedés névértékének legfeljebb 10 százalékának megfelelő részesedést szerzett.

A három cég eszközeinek értéke mintegy 10 milliárd forint, az együttes árbevételük 6 milliárd forint körül van. A New Wave-társaságok változatlanul több milliárd forint hitel terheli, amelyet részben Matolcsy Ádám rokonának (Szemerey Tamás) bankja, a Növekedési Hitelbank, részben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került MKB Bank folyósított - írta a hetilap. Az ifjabb Matolcsy 2017. nyarán vásárolta fel a New Wave Media Group Zrt.-t Magyar Stratégiai Zrt. nevű cégével.

Az összevonás mellett még egy fontos változás következik a kormányközeli médiacsoport életében, ugyanis távozik az ügyvezetésből Száraz István, aki technikailag összerakta a médiabirodalmat az elmúlt években.

A New Wave Media Kommunikációs és Szolgáltató Kft.-nél a cégnyilvántartásban még mindig a szlovákiai Brewco Invest szerepel közvetlen tulajdonosként, holott Matolcsy Ádám korábban azt nyilatkozta, a nevére veszi a céget.