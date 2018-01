Sokkal jobban jár jövő héttől, akinek ellopják a bankkártyáját

A jelenlegi előírások szerint a bankkártya letiltását megelőzően negyvenötezer forintig a kártyabirtokosnak kell viselnie a kárt, január 13-tól ez az összeg 15 ezer forintra olvad, és más voltozások is jönnek – írja Azenpenzem.hu.

Jövő hét végétől a kártya ellopását, eltűnését, bármikor díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen lehet bejelenteni a tavaly ősszel bejelentett új pénzforgalmi szabályok szerint. A letiltás feloldása is díjmentes lesz, ez azonban becsapós, valójában ugyanis a költségmentesség csak magára a bejelentésre vonatkozik, a letiltási díj marad, sőt még nőhet is a portál beszámolója szerint.

További újdonság, hogy a kártya, illetve például az ahhoz tartozó PIN-kód ügyfél részére megküldésével összefüggő kockázat ezentúl a bankot terheli. Kedvező változás a kártyapótlás díjának csökkenése is, a bankok ezentúl legfeljebb a pótlással összefüggésben ténylegesen és közvetlenül felmerülő költséget számíthatják fel. Például az OTP-nél ez azt jelenti, hogy az drágább (Mastercard standard, Visa classic) kártyák pótlásáért a mostani 3629 forint helyett 1400 forintnál is kevesebbet kell majd fizetni. A letiltási díj viszont ugyanekkor 6100 forint fölé emelkedik.

Az ellopott kártyából, kártyaadatokból származó (már eleve 45 ezerről csökkentett) 15 ezer forintos kárt sem kell majd kifizetnie az ügyfélnek, hogyha a lopást a használat előtt nem észlelhette, a bank hibázott vagy nem biztosította megfelelően a letiltás lehetőségét, laza a hitelesítés.

Az MNB kártyás visszaélésekről közzétett adatai alapján a portál kiszámolta, hogy az ügyfelek

két év alatt összesen 200 millió forint kárt voltak kénytelenek állni.

A bankok közben egymilliárd forint feletti összeg leírására kényszerültek, és az elfogadókra terhelt összeg is meghaladta a 600 millió forintot. A károk teljes összegének majdnem 12 százalékát így is a kártyabirtokosok viselték. Ez az arány azonban most biztosan jelentősen csökkent majd.