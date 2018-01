121 milliós bírságot kapott a UPC

A Cegléden megépült hírközlési – internetes, kábeltelevíziós, telefonos – hálózat jogsértő használatbavétele miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 121 millió forintra bírságolta a UPC-t – derül ki az NMHH közleményéből.

A UPC 2015 szeptemberében bejelentés nélkül kezdte meg a szolgáltatás nyújtását, és csak a hatóság felszólítására tettek bejelentést két évvel később. Az NMHH így nem győződhetett meg arról, hogy a hálózat műszakilag az előírásoknak megfelelő, kivitelezése jogilag elégséges volt-e. Így úgy tudtak új ügyfeleket szerezni, hogy a piaci versenytársakkal szemben jogosulatlan előnyhöz jutottak, miközben az előfizetők érdekei sérültek.

A UPC ráadásul nem először játssza ezt el: Jászberényben szintén jogosulatlanul kezdtek kábeltévé-szolgáltatásba, ami miatt 30 millió forintos bírságot kaptak. Az NMHH az újabb bírság mértékének megállapításánál súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a UPC a jászberényi ügy ismeretében már bizonyos lehetett benne, hogy Cegléden is jogsértően jár el, ennek ellenére szeptemberig tudatosan tovább folytatta ezt a gyakorlatát.

A jogszabályi előírásokra az NMHH időben, külön is felhívta a szolgáltató figyelmét, és a cég élhetett volna például olyan megoldással is, hogy szakaszokra bontva jelentse be az építést – annak megfelelően, ahogyan a szolgáltatás megkezdésének ütemezését tervezte.