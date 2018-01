Lopott zenével reklámozza magát a vadiúj hotel Ferihegyen?

Ötvenmilliárdos beruházási program keretében jelentették be 2016 nyarán, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren több nagyobb fejlesztés mellett megépül az első közvetlen reptéri szálloda is. Pár napja meg is nyílt a kacifántos nevű Ibis Styles Budapest Airport Hotel, és természetesen vadul zakatol a reklámkampány többek között a Facebookon is.

A szemfüles, reklámzenében és producerkedésben jártas olvasóink azonban kiszúrhatják, hogy a rövid reklámfilm alatt hallható zene legelején egy misztikus hang annyit mondd, hogy "audio jungle", ami prosztó angol fordításban hangdzsungelt jelenthetne, és nem is igazán érteni, mi köze ennek a repüléshez meg a szállodákhoz.

A válasz az, hogy létezik egy audiojungle.net nevű, úgynevezett stockzene oldal. A stockfotós oldalakhoz hasonlóan ez egy olyan oldal, ahol bárki vásárolhat különböző jogvédett zenéket viszonylag olcsón, hogy aztán azt felhasználhassa magán vagy akár kereskedelmi célra. A reklámszakmában ez egy bevett gyakorlat, hiszen a zenék jogosítása sokszor nem éppen olcsó mulatság, és nem mindenhol szükséges eredeti, izgalmas zenékkel feldobni egy reklámot, sokszor tényleg elég csak valami háttérzene, mint például az Ibis Styles Budapest Airport Hotel esetében is.

Az Audio Jungle oldalán kő kemény 19 dollárért (4800 Ft) lehet vásárolni komplett zenéket akár olyan keresőszavak alapján, mint mondjuk "hotel music". Az ilyen stockzene oldalak azonban figyelnek arra, hogy nehogy lelopják a termékeiket, ezért - a stockfotókhoz hasonlóan - vízjellel látják el az összes zenét, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy minden az oldalon található hangfájl elején elhangzik az Ibis reklámja alatt is hallható "audio jungle" szövegrészlet.

Ez alapján nem nehéz arra gondolni, hogy az Ibis reklámvideóját készítő cég vagy személy jogtalanul használta fel a reklám alatt hallható zenét, de egy olyan hiba is becsúszhatott, amire Bakró-Nagy Ferenc videós kollégánk hívta fel a figyelmet. "Ez amúgy úgy működik, hogy a megrendelő cégek szeretnek beleszólni, milyen zene legyen a kisfilmjük alatt abból a 6000 ugyanolyanból, ezert küldözgeti a vágó mindig a vízjeles hanggal az anyagot. Ha rábólintottak, akkor megveszi a vízjel nélkülit és cseréli, szóval simán lehet, hogy csak valami előző verziót töltött fel valaki, mert nem vette észre a különbséget a kisfilm_final_ezajo_utolso_v2_final_jav_cserelve_final.mp4 és a kisfilm_final_ezajo_utolso_v2_final_jav_cserelve_final_vegso.mp4 között."

Mindenesetre mi kerestül az Ibis Styles Budapest Airport Hotelt is, ahogy választ kapunk, frissítjük a cikket.

Frissítés: Ugyan a hoteltől továbbra sem kaptunk választ, de azóta elérhetetlenné tették a videót Facebookon, azonban itt még elérhető: