Újraszámolják a versenyképességi rangsort

Újraszámolják a Világbank Doing Business versenyképességi rangsorát, ami Magyarország megítélésén is változtathat, de a felülvizsgálat részletei még nem ismertek - írta a Világgazdaság kedden.

A lapnak Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára azt mondta: a Világbank vezető közgazdásza által bejelentett újraszámítás hátteréről, részleteiről még nincs információjuk. Így egyelőre azt sem lehet pontosan megítélni, milyen hatással lesz Magyarország besorolására - tette hozzá.

Elmondta: ők is többször jelezték, hogy a Doing Business módszertana az elmúlt években többször is jelentősen változott, ami miatt az egyes években publikált rangsorok nehezen összehasonlíthatók, és nem feltétlenül tükrözik az adott országok üzleti környezetének tényleges változásait.

Rákossy Balázs szerint a Chile esetében konkrétan kifogásolt módszertani változás, az adó-visszatérítések időigényének beépítése Magyarország rangsorbeli pozícióját is negatívan befolyásolta az elmúlt két évben. A felmérés merev módszertana az ennek javítására tett kormányzati lépéseket sem veszi számításba: az áfa-visszatérítési határidők lerövidítése egyáltalán nem jelenik meg a magyar adatokban - mondta.

Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza a Wall Street Journallal közölte, hogy kijavítják és újraszámolják az országok versenyképességi besorolását legalább négy évre visszamenőleg. Kijelentette, hogy a revíziók elsősorban Chile számára lehetnek érdekesek, a dél-amerikai állam besorolása ugyanis jelentősen romlott a korábbi évek módszertani változásai miatt - írta a lap.