A világ első bitcoinmilliárdosai is nagyot buktak a kriptopénzen

Emlékeznek még a hírre, hogy a Cameron és Tyler Winklevoss, az evezős ikrek, akiket Mark Zuckerberg anno kitúrt a Facebookból, lettek az elsők a világon, akiknek több mint egymilliárd dollárjuk volt bitcoinban? Hát, a bitcoinmilliárdos státuszuknak búcsút is inthetnek az ikrek, ugyanis az elmúlt napokban mindketten nagyjából 450 millió dollárral csökkent a kriptopénzben tartott vagyona. Ezzel a Bloomberg szerint a tesók vagyona fejenként nagyjából 740 millió dollár.

Az elmúlt napokban nagyon beszakadt a bitcoin és más kriptovaluták árfolyama, leginkább azért, mert mindenki attól tart, hogy Kína után Japán és Dél-Korea is szigorúan fogja szabályozni a digitális pénzeket, sőt, akár be is tilthatják a kriptovaluták kereskedelmét. A bitcoin árfolyama a tavalyi csúcs után már év eleje óta esik, eddig az idén megfeleződött az értéke.

Szerdán 9526 dolláron jegyezték a bitcoint a luxembourgi székhelyű Bitstamp kriptodeviza kereskedelmi platformon, ez csütörtökön kicsit emelkedett és elérte a 11800 dollár körüli árfolyamot, ami viszont még mindig elég messze van a december 18-án elért rekordszinttől, a 19 511 dollártól.

Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary Cameron Winklevoss és Tyler Winklevoss

A Winklevoss testvérek viszont valószínűleg nem ábrándultak ki emiatt a bitcoinból, legalábbis decemberben még azt nyilatkozták, hogy hosszú távon akarják a kritpovalutában tartani a pénzüket és arra számítanak, hogy akár hússzorosát is megkeresik majd a befektetett pénzüknek.