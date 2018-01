Bérelne egy szőnyeget? Semmi akadálya!

Valószínűleg mára már senki nem kapja fel a fejét, ha meghallja, hogy valaki albérletben lakik, ez ugyanis teljesen elfogadott, sőt bizonyos helyeken preferált alternatíva is, arra azonban biztos kevesen gondoltak eddig, hogy nemcsak a lakásukat, hanem a benne lévő bútort is lehetne bérelni. Az Ikeának hála a jövőben azonban ez is megtörténhet, a svéd cég vezérigazgatója szerint ugyanis a vásárlók egyre ritkábban érzik azt, hogy birtokolniuk kell ingóságaikat – írja a Telegraph.

Jesper Brodin a kérdéskörrel kapcsolatban elmondta, hogy a korábban említett indok mellett az is sokat számít, hogy az emberek egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a kidobott bútorok milyen hatással vannak a környezetre.

Jelenleg elég radikális megoldásokat tesztelünk, ezekre pedig várostól függően eltérő az érdeklődés.

– mondta Brodin, hozzátéve azt is, hogy Londonban például elég népszerű lehetne az elképzelés, mert nagyon sokan ingáznak, ők pedig általában nem annyira szeretnének még egy otthont felépíteni, így a bérlés számukra egy vonzó alternatíva. Japánban ugyanakkor például azzal próbálkoznak, hogy visszaveszik a kanapékat a vásárlóktól, így azokat kidobás helyett újra tudják hasznosítani.

A vezérigazgató a davosi Világgazdasági Fórumon kifejtette, hogy jelenleg éppen a tömeges újrahasznosítás felé haladunk a tömeges fogyasztás felől, így a fő cél alapvetően az, hogy létrehozzanak egy újrahasznosító rendszert ami megfelel a vásárlók elvárásainak, ezáltal pedig egy fenntartható modell jöjjön létre.

Brodin emellett arra is kitért, hogy az Ikea jelenleg is dolgozik egy olyan, cellulózrostból készített anyag létrehozásán, amivel egyszerűbb lenne környezetbarát bútorokat csinálni. Feike Sybesma, a holland DSM vezérigazgatója is hasonló dolgokról beszélt az eseményen, csak az ő cége már létre is hozott egy poliészter szőnyeget, ami teljes mértékben újrahasznosítható, így végtelen mennyiségű új szőnyeget lehet belőle csinálni.

Miért kéne venned egy szőnyeget, mikor ki is bérelheted?

– tette fel a kérdést Sybesma, ami valóban érdekes annak fényében, hogy az ő szőnyegük esetében az ember bármikor dönthet úgy, hogy nincs rá többé szüksége, ekkor csak visszadja nekik, ők meg újrahasznosítják, de ha nagyon megtetszik, akkor meg soha többet nem kell még egyet vennie.

Brodin az egész rendszert lényegében úgy írta le, mint egy olyan modellt, ami az embereket arra neveli, hogy nem kell feltétlenül birtokolniuk a tárgyakat, mert azok lényegében az újrahasznosítás miatt minden ember tárgyai lennének.

(Borítókép: Bartek Sadowski / Bloomberg / Getty Images Hungary)