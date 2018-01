Csütörtökön elindult a Mol autómegosztó szolgáltatása, a Mol Limo. Budapesten 200 benzines és 100 elektromos járművel indult a szolgáltatás, a cég elektromos töltőhálózatot is épít.

Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztási szolgáltatásokért felelős igazgatója sajtótájékoztatón ismertette, hogy a Mol Limo 60 négyzetkilométeren a főváros 10 kerületére - a belváros mellett a forgalmasabb külső kerületekre - terjed ki, az autók parkolásáért a felhasználóknak nem kell fizetniük. A tervek szerint a 300 automata váltós járművel induló flotta 2020-ra a duplájára nő és a főváros egész területére igénybe lehet venni, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret már jövőre elérheti.

A benzines autókat néhány évenbelül kivezetik majd, az elektromos járműveket a Mol állomásain lehet majd tölteni. Ratatics Péter elmondta: a vállalat emellett az egész régióban fejleszti a hálózatot, három éven belül a Fekete-tengerig és az Adriáig 252 új töltőállomással biztosítja az átjárhatóságot az elektromos járművek számára.

Az autómegosztás (car sharing) kipróbált és bevált megoldás, Európában csaknem 5,8 millió felhasználó 68 ezer ilyen autót használ, ami a világ összes megosztott járművének körülbelül a fele. Egy ilyen szolgáltatás, az elektromos autókkal működő Green Go már Budapesten is működik, ezzel száll most versenybe a Mol. A Mol autómegosztó szolgáltatásárólitt írtunk bővebben.