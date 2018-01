A francia pénzügyminisztérium kivizsgálja a tömegverekedéseket okozó Nutella-leárazást

Ahogy arról az Index is beszámolt, egy francia áruházlánc 70 százalékkal csökkentette a Nutella árát, ami után a vásárlóik szétszedték a boltjaikat (és egymást). Országszerte verekedések, erőszakos áruházi konfliktusok törtek ki, az emberek "állattá változtak" az egyik BBC által idézett vásárló szerint. A bolthálózat több üzletében is olyan komoly dulakodás alakult ki, hogy a rendőrök bevetése is felmerült.

A marketingfogás nem csak a verekedések miatt lett megosztó, a francia pénzügyi tárca hétfőn a kereskedelmi szabályok megsértése miatt kezdett vizsgálódni, ugyanis az országban szigorú szabályok vannak arra, hogy a boltok mennyivel a beszerzési ár alatt tudják eladni a termékeiket – írja a BBC. Most épp egy olyan törvényjavaslat készül a mezőgazdasági minisztériumban, amely alapján a beszerzési árat legfeljebb 34 százalékkal csökkenthetnék az eladók. A Nutellát gyártó Ferrero már korábban jelezte, hogy az akció kizárólag az Intermarché áruházlánc egyoldalú döntése volt, amivel kockáztatták, hogy "zűrzavart és csalódottságot" okozzanak a vásárlóknak.