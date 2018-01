A Coop boltok egy része a hét elején már ki se nyit

Sok helyen hétfőn, más helyeken kedden, illetve szerdán is zárva tartanak Coop boltok, írja a Blokkk.com. A hírt az RTL Híradója is körbejárta, találtak olyan települést, Encsen, ahol nincs is más vásárlási lehetőség.

Az RTL Híradó szerint a korlátozott nyitva tartást a minimálbér kötelező emelésével indokolják. A Coop boltok jelentős része a 2000 fő alatti településen működik, ha bezárnak, a magyar falu kiürül, hangzott el az RTL Híradójában.

A kormány szerint jelentős adócsökkentést kaptak a vállalkozók, hogy a béremelést ki tudják gazdálkodni.

A Blokkk.com 50 ilyen helyet gyűjtött össze, amelyek hétfőn, sem kedden, és olykor szerdán se nyitnak ki.

Nem kis számban vannak olyan Coop boltok kis településeken, amelyek ha ki is nyitnak, rövid idő után - néhány óra múltán - be is zárnak, írja a lap.