Az egyéni vállalkozók országa lettünk

Tavaly majdnem 70 ezer egyéni vállalkozás indult Magyarországon, ami messze meghaladja a korábbi évek értékeit, számuk 450 ezerre nőtt, ami közelíti a cégekét – közölte az Opten céginformációs szolgáltató szerdán.

A közlemény szerint az egyéni vállalkozások száma 5 éve folyamatosan és meredeken nő: tavaly 69 127 egyéni vállalkozást jegyeztek be, 20 százalékkal többet, mint 2016-ban, és több mint dupláját a 2012. évinek.

2017-ben több mint 2,5-szer annyi egyéni vállalkozás indult, mint a többi cégformában együttvéve.

Pertics Richárd, az Opten igazgatója szerint ez a többi gazdasági formára ható szigorításoknak és az új adózási formáknak köszönhető. Az egyéni vállalkozások továbbra is viszonylag alacsony adminisztrációs szint mellett tudnak működni. Az egyéni vállalkozást ösztönözte a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) bevezetése és az is, hogy sokan egyéni vállalkozásukat cégeikkel párhuzamosan működtetik, ezzel is szélesítve az adóoptimalizálási lehetőségeket.

Az Opten szerint az egyszerűsített adminisztráció és az alacsony költségszint gazdaságösztönző hatású lehet, de veszélyforrás is. Az egyéni vállalkozásoknál a transzparencia alacsony szintje, az alacsony tőkeellátottság és az esetleges adóoptimalizálási hatások rossz esetben bizonytalanságot is vihetnek a gazdaságba, különösen ekkora volumennél.

Ugyanakkor arról is írnak, az egyéni vállalkozók nem jelentenek homogén halmazt. A legtöbb mikrovállalkozás, de 500 olyan egyéni vállalkozó van, akiknek az éves árbevétele meghaladja a 300 millió forintot. Az egyéni vállalkozás népszerűsége a legmagasabb az oktatásban, a művészetben, illetve a pénzügy és a mezőgazdaság területén.