Trükközött az Operaház, hogy a Tiborcz-közeli cég nyerhessen a tenderén

Az Operaházat a Tiborcz-közeli West Hungária Bau Kft. újítja fel 14 milliárdért, és a cég megpróbálta megnyerni a színpad-technológiára kiírt tendert is. De hiába adott be túlzásnak tűnő pályázatot, amit maga az Opera is preferált, végül a Közbeszerzési Hatóság közbelépése miatt nem nyerhetett a miniszterelnök vejének volt üzlettársa – írja a 24.hu a Hadházy Ákos LMP-társelnök által összegyűjtött információk alapján.

Paár Attila építőipari cége egy osztrák színpadtechnikai vállalkozással konzorciumban indult el a 6-6,5 milliárdos színpadtechnikai pályázaton, amit első körben meg is nyert, de az egyik konkurens, a Bosch Rexroth Kft. nem hagyta magát, és azzal fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, hogy utólagos indokkal pontozták le a pályázatát. A cég panaszában azt állította: hogyha nem manipulálják a pontozási rendszert, akkor a 220 millióval olcsóbb ajánlatát kellett volna elfogadnia az állami intézménynek.

A trükközés a kiírással így nézett ki:

Az Opera eredetileg azt kérte a kiírásban, hogy – más budapesti színházakhoz hasonlóan – a színpadi gépezet felújításánál legalább 50 darab új tengelyt építsen be a nyertes, ezzel már meg lehetett kapni az erre a részfeladatra adható maximális pontszámot. A WHB Kft. viszont olyan ajánlatot adott be, amelyben a maximum pontszámhoz elégséges tengelyszámot közel 33-szorosan túlígérte, 1620 tengely beépítését vállalta volna. Erre aztán az Opera utólag annyi pluszpontot adott a cégnek, hogy győztesként került ki a versenyből, pedig az eredeti kiírásban szó sem volt pluszpontokról több tengely vállalása esetén.

A Bosch Rexroth Kft. egyébként 350 tengely beépítését és bővítési lehetőséget vállalta pályázatában. A döntőbizottsági határozatban arról is lehet olvasni, hogy a WHB ajánlatában szereplő óriási mennyiségű színpadtechnika súlya már meghaladhatja azt a határt, amit az épület födémje biztonságosan elbír.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a Bosch Rexroth kérelmének helyt adó határozatban 5 millió forint bírságot is kiszabott az ajánlatkérőre, vagyis a Magyar Állami Operaházra.

Az egyre nagyobbra növő WHB vezette konzorcium az Operaház felújítását még megnyerte, az eredetileg becsült 9,2 milliárd forint helyett 14,2 milliárdért. A WHB 25,4 milliárd forintos árbevétellel zárta a 2016-os évet, és 2 milliárd forint nyereséget ért el.