EU biztos: Az osztrák kormány nem spórolhat a magyar gyerekeken

A jelenlegi uniós szabályok szerint az osztrák kormány nem adhat kevesebb családtámogatást ott dolgozó magyar szülők gyerekeinek, mint az osztrák szülők gyerekeinek - ezt mondta pénteken egy budapesti sajtóbeszélgetésen Marianne Thyssen, az Európai Bizottság szociális ügyekért és foglalkoztatásért felelős biztosa.

Ahogy azt korábban írtuk, az új osztrák kormány egyik első intézkedéseként azt tervezi, hogy átalakítsa, ahogy a más uniós országokból érkező dolgozók és gyerekeik részére folyósított családi pótlékot kiszámítják, aminek eredményeként jóval kevesebb támogatást fizetnének például annak a 40 ezer magyar gyereknek, akiknek a szülei Ausztriában dolgoznak, és ott is fizetnek járulékokat. Ezzel a Sebastian Kurz vezette jobboldali-szélsőjobboldali kormánykoalíció 114 millió eurót szeretne megspórolni.

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős belga uniós biztost (b) fogadja Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a visegrádi országok valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia (V4+4) kohézióért felelős miniszterei informális találkozóján a Várkert Bazárban 2018. február 2-án.

Marianne Thyssen szerint viszont a jelenlegi uniós szabályoknak ellentmondana egy ilyen szabályozás, ha azt elfogadná az osztrák parlament. Az EU-s szabályok szerint az unió állampolgárainak ott jár a szociális juttatás, amelyik tagországban dolgozik és ahol járulékokat is fizet. És bár az Európai Bizottság tervezi jobban szabályozni a mobilis eu-s állampolgároknak járó szociális juttatások rendszerét, azon az alapelven, hogy mindenkinek ott jár a szolgáltatás, ahol járulékot is fizet, nem akarnak változtatni. Azt viszont újságrói kérdésre nem volt hajlandó elárulni, hogy adott esetben kötelezettségszegési eljárás indulhat-e Ausztriával szemben, ha elfogadják a családtámogatási rendszer átalakítását. A biztos annyit árult el, hogy ha ez megtörténik, megvizsgálják az osztrák jogszabályt és eljárnak majd.

Marianne Thyssen azt is mondta, hogy az Európai Bizottság szeretné tisztázni a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Az ilyen dolgozók közül a legtöbb vita eddig a kamionsofőrök körül volt, akik a biztos szerint viszont még a kiküldött dolgozókon belül is speciális esetet képeznek, ezért a szállítmányozási szektorra külön szabályok lesznek érvényesek. Korábban több ország, például Németország vezetett be egységes minimálbért, amelyet például a magyar kamionsofőrökre is érvényesíteni szerettek volna. Ez viszont egyrészt versenyhátrányba hozta a kelet-európai szállítmányozó cégeket, másrészt ellent mondott az unió alapszerződésének, ezért kötelezettségszegési eljárás is indult Németországgal szemben. Viszont a biztos szerint valahogy szabályozni kellene, hogy azonos munkáért azonos országban azonos bért kapjanak a dolgozók, ezt az elvet pedig valamilyen formában a szállítmányozási szektorra is érvényesíteni kellene.