Drámai zuhanás az amerikai tőzsdéken

Az amerikai Fed a teljes német gazdaságnál is nagyobb pénzeszsákon ül, a legkisebb rezdülése országokat dönthet meg. És most jó nagy lépésre készül, olyasmire, amire közel tíz éve nem volt példa. A körvonalazódó új világot a bankbetétek, a lakáspiac és a forint is megérzik majd.

Egyre nagyobbak az ijedtségek az Egyesült Államok tőzsdéjén: a legnagyobb amerikai cégek árfolyamát összegző Dow Jones a pénteki 666 pontos zuhanás után hétfőn tovább zuhant, és

teljesen példátlan módon több mint 1600 pontot esett, 6,2 százalékos mínuszban is járt.

Ezzel pedig a 25000 pontos lélektani határ alá került. Az alábbi ábrán látszik: pár óra alatt annyit esett a tőzsde, mint amennyit januárban az egész hónap alatt emelkedett. A Dow végül valamennyit visszajött, a nap végén mínusz 4,6 százalékon zárt 24 345 ponton, az S&P 500 pedig mínusz 4,1 százalékon. Az amerikai esés továbbterjedhet az európai piacokra is.

Dow 2018 januártól, forrás: teletrader

A piaci hangulatot most több minden is rontotta. Közvetlen hatásként biztosan benne volt, hogy az egyik legnagyobb bank, a Wells Fargo esése borította a pénzügyi szektor papírjait, az energetikai és olajvállalatok részvényeit pedig az olajár esése húzta mínuszba. De az, hogy aztán erre mindenki pánikolni kezdett, az általánosabb félelmeknek köszönhető.

Például a befektetők egyre jobban tartanak attól, hogy a jegybankok lazítása véget ért, hamarosan a kamatok elindulnak - sőt már el is indultak - felfelé. A magasabb kamatok nem csak azért hatnak negatívan az árfolyamokra, mert az ott jegyzett vállalatok működését megdrágítja, eredményüket csökkenti, hanem azért is, mert rengeteg pénzt csábíthat át máshová, sokan akarnak egyszerre kiszállni.

Az új korszaktól való félelem régóta benne van már a levegőben, de most a friss foglalkoztatottsági adatok ezt pánikszerűen felerősítették. Az elemzők ugyanis az infláció meglódulásától tartanak, és attól, hogy ennek veszélye a jegybankokat is nagyobb szigorra ösztönzi majd.

Ezek mellett pedig valamiféle korrekció is várható volt mindenképp. Ahogyan arról írtunk is többször, tulajdonképpen 2009 óta tart az emelkedés, tavaly pedig az amerikai tőzsdék egész évben szárnyaltak, a Dow Jones 70-szer döntötte meg saját korábbi rekordját, a másik fontos New York-i index, az S&P is megdöntötte saját rekordállítási rekordját és a tech részvényeket tömörítő Nasdaq is csúcsokat döntött.

Dow 2017 novembertől, forrás: teletrader

A töretlen emelkedést látva már tavaly megjelentek azok, akik azt jósolták, nemsokára vége lehet az egésznek. Jim Rogers befektető, aki Soros György Quantum alapjának létrehozásában is részt vett, azt nyilatkozta, hogy szerinte sok részvény árfolyamát már szép nagy lufira fújta a piaci optimizmus, ez ki fog durranni, az összeomlás pedig még a 2007-esnél is nagyobb lehet. Rogers szerint vagy még 2017-ben, vagy 2018-ban rájönnek az emberek, hogy a cégek nem érnek annyit, mint amennyiért adják-veszik a részvényt, és jön az összeomlás.

A kevésbé drámaian fogalmazó befektetők pedig annyit mondtak, oda kell figyelni a vállalatok értékelésére, vagyis hogy ne szaladjon el nagyon a részvényárfolyam attól, amennyit valóban érhet egy cég. A CNBC-n például egy portfolió menedzser nemrég azt mondta, ő egy 1-től 10-ig terjedő skálán 7-esre tenné, hogy mennyire aggódik emiatt, de azért még nem mondaná az ügyfeleinek, hogy inkább menekítsék a pénzüket.

Akármi is lesz, az biztos, hogy ha az esés nem apró korrekció, hanem a tőzsde tartósan zuhanni kezd, azok is meg fogják érezni, akiknek soha életében nem volt egy darab részvénye sem.

(USA Today, Washington Post)