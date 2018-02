Őrülten felpörgették a közbeszerzéseket tavaly

Áltálában nagyjából 1500-2000 milliárd forintnyi értékű közbeszerzés zajlik egy évben, tavaly viszont 3457 milliárd forintért írtak közbeszerzéseket, mondta Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság vezetője az MTI szerint a köztévén.

Mindez több mint 8800 eljárást eljárást jelentett, de az összefoglaló szerint Rigó nem tért ki arra, hogy szerinte miért akart ennyivel több pénzt kiszórni tavaly az állam.

Rigó ráadásul

a nagy közbeszerzési versenyre volt büszke,

egy nagyon korlátozottan használható mutató alapján.

Szerinte 2016-ban egy tenderre átlagosan 6 ajánlat érkezett, tavaly pedig az átlagos ajánlattevők száma már nyolcra emelkedett, szóval nagyobb a verseny. Sajnos valószínűleg akkor az olyan számítások elkerülték a figyelmét, ami alapján egész iparágak lehetnek kartellek vagy a korrupció fogságában. Mészáros Lőrincéknek vagy Tiborczéknak például látványosan kevesebbet kellett eddig versenyeznie, ha csak a legszembetűnőbb nagy értékű példákat akarjuk megnézni.

A Korrupciókutató Központ számításai alapján 2009-2016 közt 2090-3300 milliárd forint közvetlen kár ért minket a közbeszerzéseink kapcsán, azaz a közbeszerzésünk értékének 15-24 százalékát lényegében ellopják. Ez kiugróan sok, lényegében ha átlagosan az össszes közbeszerzésünk negyedét ötödét ellopják, akkor csak tavaly 7-800 milliárd ment ki tisztán a bűnözőknek.

Rigó azt is megfontolhatná, hogy például a GVH pont a közbeszerzőknek szánt oktatóanyagában 2015-ben és 2016-ban is kimondta, hogy a hazai "közbeszerzések kartellfertőzöttsége magasnak mondható". Amit nyugodtan mondhatunk hétköznapibb nyelven úgy is, hogy erősen szétlopják az egészet.

Külön érdekes, hogy a közbeszerzési csalásainknál úgy tűnik, mintha a kis értékű ügyekben nagyon akarnánk intézkedni, a nagy értékű lopásgyanúknál viszont nagyon nem, azok jól vannak úgy. Épp ezért is mond a valóságról keveset a Rigó által büszkén emlegetett mutató egyébként, értékben is kellene differenciálni legalább.