Európában és nálunk is nagy tőzsdei zuhanást várnak

Hétfőn igen durva eséseket láthattak a tőzsdei befektetők, az USA-ból indulva elkezdték menekíteni a befektetők a pénzüket a részvényekből. A Dow Jones a nap végén mínusz 4,6 százalékon zárt, a másik fontos New York-i index, az S&P pedig mínusz 4,1 százalékon, hétfőn egy nap alatt eltűnt a teljes eddigi januári erősödésük. A Wall Street 2011 óta nem látott ekkora zuhanást.

Vége lehet a pénzözönnek

A helyzetről itt olvashat bővebben, röviden elemzők egy ideje már többek közt attól tartanak, hogy véget ér a jegybankok nagy gazdaságélénkítő kedve, és az infláció elszaladása ellen kamatot fognak emelni. A piaci optimizmus által is lufira fújt részvényekben viszont nem jó benne maradni, amikor azok értéke bezuhan, így erős pszichológiai hatások is erősítenek ilyenkor egy globálisabb eladási hullámot.

Donald Trump látványosan szerette a tőzsde szárnyalását a saját sikereként előadni, most a nagy esésnél a helyettes sajtófőnöke, Raj Shah elmondta, hogy az biztosan nem az ő saruk. Pontosabban annyit mondott, hogy "nézzék, mindannyian tudjuk, hogy a piacok rövid távon ingadoznak. De ennek a gazdaságnak az alapjai elég erősek" - írja a Financial Times.

Általában elég megnéznünk a németeket

Ázsiában is igen komoly tőzsdei zuhanást jeleztek hamar, a japán Nikkei tőzsdeiindex 4,7 százalékos eséssel négy hónapos mélypontra csúszott, a Hang Seng 4,4 százalékos esést jelzett hétfőn, a Shanghai Composite 3 százalék feletti mínuszt, írja a Portfolio. A japán jegybankelnök, Kuroda kedden be is jelentett, hogy nem kell félni, nem fognak kamatot emelni, sehol sincs náluk az infláció, írja a Reuters. Kérdéses azonban, hogy ténylegesen mit lépnek majd, ugyanis kockázatos időkben elég erős menekülési módszer szokott lenni a biztonságosnak tartott jen vásárlása. Ha viszont nagyon megerősödik a pénzük hirtelen, az a vállalataik kereskedelmi terveit boríthatja meg komolyan.

Minket még közvetlenebbül érint, hogy a német DAX határidős részvényindexének az értéke közel 3,5 százalékos mínuszt jelez előre keddre. Ez számunkra is erős jelzés arra, hogy komolyabb tőzsdei esést várhatunk. Az MTI által hivatkozott Reuters-szakértők az irányadó londoni tőzsde 3,7 százalékos, a frankfurti 5,3 százalékos, a párizsi pedig 4,9 százalékos mínuszban kezdhet a hétfőhöz képest. A mi egész gazdaságunk nagyon erősen rá van utalva az eurózóna, azon belül is főleg a német gazdaság teljesítményére, a tőzsdei várakozásaink is jellemzően hasonlóak.

A nyitás után egyből

erősen esni is kezdett a BUX,

reggel fél tíz után 2,2-2,3 százalékos csökkenés volt látható. Főleg a kis részvényektől szabadultak a befektetők, az Opus 6, és a CIG Pannónia 8 vagy a BIF hét százalék körül esett. De az OTP vagy Mol is 2-3 százalék körüli mínuszba került hamar.

Hétfőn egyébként Európában nem volt akkora pánik, a londoni FTSE-100 1,46 százalékos, a frankfurti DAX30 0,76 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 1,48 százalékos mínuszban zárt. Egyébként semmilyen új nagy makroadatot nem tesznek közzé kedden, a hétfői események hatását elég tisztán szemlélhetjük majd a nálunk és egész Európában is. Kezdésként kedd reggel három százalék körüli mínuszokkal indított mindhárom említett nagy tőzsde.

Nem a bitcoin Ha valaki esetleg azt hinné egyébként, hogy a pánik hatására esetleg a bárminél kockázatosabb eszközbe, a bitcoinba fektetnének a menekülő befektetők, akkor a válasz: nem. A bitcoin újabb 10 százalékos esést mutatott kedd reggel, már csak hatezer dollár körül áll. Ez nagyjából 69 százalékos gyengülés a december 17-én beállított 19 666 dolláros rekordárfolyamához, írja az MTI.

