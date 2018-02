Hétfőn elvesztettek egy magyarországnyi pénzt a világ leggazdagabbjai

A hétfői tőzsdei pánik miatt a világ leggazdagabb emberei is elg látványos veszteségeket szenvedtek el, írja a Bloomberg.

Összesen legalább 114 milliárd dollárjuk (forintban nagyjából 29 ezer milliárd) veszett el aznap, ami nem tökéletes összehasonlítással nagyjából egy magyar gazdaságnyi pénz, ekkora a magyar gazdaság éves teljesítménye a takarítók utolsó felmosott folyosójától a vasúti kalauzok túlórájáig (ha GDP korlátairól akar olvasni, akkor azt ide kattintva például megteheti).

Warren Buffet áll a lista élén, ő legalább 5,6 milliárd dollárt vesztett hétfőn, nem jött jól az általa birtokolt Berkshire Hathaway Inc.-nek, hogy a Wells Fargo bank legnagyobb tulajdonrésze az övék. A második legnagyobb vagyonvesztést Mark Zuckerberg mutatta be 3,6 milliárd dolláros mínusszal. A világ pillanatnyilag leggazdagabb embere, az amazonos Jeff Bezos is bukott még pillanatnyilag 3,3 milliárd dollárt, miután az Amazon részvényei is estek. Így már csak 116,4 milliárd dolláros vagyona maradt jelenleg.