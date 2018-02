Kár volt Oroszországban bíznia a Carlsbergnek

Tavaly épp nagyon ráfázott a világ egyik legnagyobb sörgyártója, a Carlsberg a kockáztatásra. 2008-ban ugyanis a nyugati piacok megtorpantak, ezért a Carlsberg egy merész húzással megvette a legnészperűbb orosz sörmárkát, a Baltikát a főzdéivel együtt.

Oroszország őrült kockázatosnak számít, hiszen egyebek mellett a helyi döntéshozók pillanatnyi hangulatát nehéz megjósolni, márpedig ennél lényegesen komolyabb szabályozási elvekhez nem különösebben tartják magukat semmilyen iparágban, és a társadalom jólétével sem kell törődniük a választási rendszer egyoldalúsága miatt.

Ez a sörgyártásban ott jelentkezett, hogy elkezdték szokatlan módon kiszorítani a Carlsberget. Először furcsa egészségügyi okokra hivatkozva betiltották a műanyagpalacknál árult, 1,5 literesnél nagyobb kiszerelésű söröket, ami jelentős részben a Carlsberget érintette. Jó tudni, hogy Oroszországban a sörök majdnem felét műanyag palackban adják el. Az összes értékesített oroszországi sör harmada jön nagyjából a Carlsbergtől a nagy felvásárlás után.

A kisebb kiszerelésű helyi sörök pedig elkezdtek extrém olcsóvá válni. A Carslberg hiába egyértelműen a leghatékonyabb gyártó az egész régióban, arra lett figyelmes a cég, hogy egyes kisebb márkák akár 30 százalékkal tudtak a lehető legalacsonyabb áraik alá menni hirtelen.

Most elképesztő bukóágra került a Baltika a Carslberg éves jelentése alapján. Egy év alatt hirtelen mennyiségben 14 százalékkal kevesebb sört tudtak eladni Oroszországban, a cég eredménye 1,26 milliárd dán koronára esett az egy évvel ezelőtti 4,49 milliárd koronáról, hiába mentek jobban a nyugati piacok. Az elemzők majdnem 5 millirád koronás adózott eredményre vártak volna, írja az MTI.

A többi nagy külföldi sörgyártó, az Inbev, a Heineken vagy a török Efes eleve sokkal kisebb játékosok voltak az orosz piacon, de elképzelhető, hogy a jövőre egyesülésekkel erősebben is támadnák a Crslberget a külföldi versenytársak is. Ahogy az önmagában is veszélyes, ha tartósan sokkal nyereségesebbek marad a legnagyobb versenytársak, még a végén felvásárolják őket szőröstül-bőröstül.