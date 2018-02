Venezuelában minden elveszik: teljes tőzsdei összeomlás

Évszázados válsággal jön az olimpia

Már rutinszerű, hogy minden nagy világverseny előtt megy a para a korrupció, válság, elszegényedés és ilyenek miatt. De sosem volt még ekkora ok az aggodalomra, mint most: Brazília a tönk szélén, gazdasági és politikai válság is sújtja, és még itt van a zikaláz is.