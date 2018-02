Kiírásuk előtt figyelte a közbeszerzéseket Tiborcz István cége

Egyeztetett az önkormányzatokkal és a közbeszerzéseket előkészítő cégekkel az Elios Innovatív Zrt. egyik vezetője, és minderre az OLAF jelentésében olyan bizonyítékok vannak, amelyeket a magyar rendőrség valamiért nem talált – írja a 24.hu.

Mint ismert, az EU csalás elleni hivatala, az OLAF megvizsgálta azokat a közvilágítási pályázatokat, amelyeket még a miniszterelnök vejének tulajdonában nyert el a cég, és arra jutott, hogy azoknál erősen felmerül a csalás gyanúja. Például azért, mert voltak olyan pályázatok, amelyeket Tiborcz eltitkolt üzlettársa, az Eliosban akkor éppen részesedéssel bíró Hamar Endre Sistrade nevű cége készített elő. A kormány többszörös kérésre sem adta ki az OLAF jelentését, a dokumentumot megszerző 24.hu szerint viszont abból úgy tűnik: Tiborcz korábbi cége jól szervezett hálózatot épített ki az uniós pénzek bezsebelésére.

A portál most újabb részeket közölt a jelentésből, különösen a Szekszárd városától elnyert pályázatról. Az Elios Innovatív összesen 748 millió forint értékben kapott megbízásokat a tolnai megyeszékhelytől – az OLAF jelentése szerint részben úgy, hogy

a város fideszes polgármestere, Horváth István telefonon egyeztetett a pályázatokról az Elios egyik vezetőjével,

bizonyos Mancz Ivette-tel. A telefonos egyeztetés 2012-ben történt, fél évvel azelőtt, hogy az Elios egyáltalán tudhatott volna a pályázatról. Erről az egyeztetésről korábban már Hadházy Ákos, az LMP társelnöke is tett vallomást, aki akkor a szekszárdi testület fideszes képviselője volt. Arról pedig hangfelvétel készült, ahogy Horváth István a pályázatokról beszél.

Az OLAF-jelentés több furcsaságot is talált Szekszárd közvilágítási pályázatában, amelyet az Eliosszal való egyeztetés után írtak ki. Például a kiírásban elég indokolatlanul az szerepelt, hogy a pályázóknak az előző két évben 380 millió forintos bevételt kellett tudniuk felmutatni LED-es közvilágítási megrendelésekből, a megelőző öt évben pedig kellett lennie legalább négy olyan egymást követő hétnek, amikor minimum 200 lámpát telepített hetente. Emellett a pályázatba kifejezetten olyan technikai paramétereket írtak a LED-lámpákhoz, amilyeneket az Elios is árult.

Mancz Ivette, az Elios üzletági vezetője nemcsak a szekszárdi polgármesterrel egyeztetett, hanem máshol és máshogy is segítette a pályázatok előkészítését (amit ugye egyáltalán nem lett volna szabad neki). Az OLAF például talált olyan, Mancz által létrehozott Word-fájlt, amelyben az Eliosszal kötendő szerződés vázlata szerepelt, és amely 15 önkormányzat számára készült. Emellett olyan emailekre is bukkant az EU csalás elleni hivatala, amelyeket a pályázatokat előkészítő cégek (köztük Tiborcz akkori és jelenlegi üzlettársának, Hamar Endrének a Sistrade nevű cége is) küldtek egymásnak, és amelyek címzettjei között Mancz Ivette is szerepel. Ez azért is érdekes, mivel

a rendőrség 2016 nyarán azért szüntette meg a nyomozást az Elios közbeszerzéseinek ügyében, mert nem találta nyomát annak, hogy Tiborczék kartelleztek volna.

A kormány vagy nem kommunikál az OLAF-jelentésről, vagy azt állítja, hogy politikailag motivált ügyről van szó. Ez a magyarázat a cégnek is tökéletesen megfelel, ez a szerda este kiadott hivatalos közlemény lényege is. Eszerint az Elios pályázataival minden szabályos volt, és azok mind az önkormányzatok, mind az EU legnagyobb megelégedésére szolgálnak. A közleményében a cég azzal dicsekszik, hogy az EU mintaprojektnek nyilvánította a cég első közvilágítás-korszerűsítési projektjét, és hogy az elmúlt 9 évben általuk felszerelt lámpák mindössze 1 ezrelékét kellett kicserélni.

Az OLAF-ról vagy a közbeszerzések miatt elindult magyar vizsgálatokról nem ír a közlemény, ugyanakkor az Elios úgy látja: a sajtó ezekről szóló kérdései szintén politikailag motiváltak.

A társaságot érintő bármilyen hivatalos megkeresés, vizsgálat során a hatóságokkal maximálisan együttműködtünk, a vizsgálatok lefolytatását elősegítettük. Az esetleges további hivatalos eljárások során is maximálisan rendelkezésre állunk, azonban a politikai indíttatású megkereséseket, sajtóhíreket a fentieken túlmenően nem kívánjuk kommentálni.”

A cég teljes közleményét itt olvashatja el.

