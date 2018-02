Megint komolyan esett a Dow Jones

Az amerikai részvények árfolyama csütörtök délután is leszállóágba került, a Dow Jones-index több mint 3,2 százalékot zuhant, a Nasdaq és az S&P is 3 százalék körüli mértékben esett – írja a Marketwatch. A tízéves amerikai államkötvény hozama is megugrott, ami komolyabb bizonytalanságot jelezhet.

Az MTI összefoglalója szerint zárásra még tovább estek a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói:

A Dow Jones indexe 1032,89 ponttal, 4,15 százalékkal, 23 860,46 pontra csökkent.

Az S&P 500-as mutatója 100,58 ponttal, 3,75 százalékkal esett, és 2581,08 ponton fejezte be a napot.

A technológiai részvények Nasdaq Composite indexe 274,83 ponttal, 3,9 százalékkal lett kevesebb, és 6777,16 ponton zárt.

Világszerte elég nagyot estek a tőzsdék az utóbbi napokban. Elsősorban a kamatemeléstől való félelem, az infláció visszatérte, illetve a kötvényhozamok emelkedése hajtja az eladást, de őrült nagy kockázatok azért nem láthatók. Itt olvashat egyébként bővebben a helyzetről. Mi leginkább a forint árfolyamát félthetjük egy kicsit, de a legtöbb elemző szerint középtávon már a mostani szint sim án tartható.