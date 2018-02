Kié lesz a Telenor?

A Telenor magyar, bolgár, szerb és montenegrói leányvállalatainak tervezett értékesítéséről nincsenek hivatalos információk, a norvég távközlési társaság eddig mindössze annyit erősített meg, hogy kapott ajánlatot, amely nem kötelezi semmire, de 2018 első negyedévében megvizsgálja azt.

Magyarországról nézve az a legizgalmasabb kérdés, hogy a mostanában minden eladó portékával és minden lehetséges tranzakcióval, így a Telenorral is hírbe hozott Mészáros Lőrinc, a mindenevő felcsúti befektető befuthat-e egy esetleges tranzakció győzteseként.

Befuthat-e Mészáros?

Ha a Telenor végül valóban eladja a leányvállalatait, akkor az anyagi szempontokon túl, a norvégok döntését az is befolyásolni fogja, hogy nem keverednek-e azzal botrányba, hogy politikai alapon meggazdagodott vevővel kötnek üzletet.

Ebből a szempontból nagyon szigorúak a norvég szabályok és a Telenor helyzete azért is különösen kényes, mert a társaság pár éve nagyon megégette magát. 2012-ben Üzbegisztánban részesévé vált egy korrupciós botránynak. A kedvezőbb szabályozás reményében több távközlési vállalat, különböző nemzetközi cégeken keresztül pénzt juttatott Islam Karimov üzbég elnök lányának (Gulnara Karimovának). Azóta a norvég fél különösen érzékeny arra, hogy kivel kerül kapcsolatba.

Közvetítővel

Éppen ezért egy iparági értesülés szerint, ha Mészáros Lőrinc valóban meg szeretné szerezni a távközlési portfóliót, akkor politikaközelisége miatt nem közvetlenül ő vásárolna, hanem csak a második körben lépne be.

Forrásaink szerint ezt valahogy úgy érdemes elképzelni, mint ahogyan Mészáros Lőrinc a médiaportfóliójának nagy részét, például a vidéki lapokat, illetve a Nemzeti Sportot is tartalmazó csomagot megszerezte. Első körben Heinrich Pecina osztrák üzletember vásárolta meg a nyugati (svájci, illetve német) tulajdonosaitól a termékeket, majd amikor összeállt a portfólió, akkor egyben adta el Mészáros Lőrincnek.

Forrásaink szerint, ha esetleg szóba jöhet a Telenor-portfólió NER-es felvásárlása, akkor az is legfeljebb ilyen megoldással történhetne meg. (Természetesen ez az okfejtés nem jelenti azt, hogy lennének információink arról, hogy miről beszélgetett legutóbb Bécsben Orbán Viktor és Heinrich Pecina.)

Kellner is jönne?

A szintén érintett bolgár, illetve szerb sajtó azonban egyelőre nem a felcsúti polgármester érdeklődését taglalja, hanem a bolgár média (konkrétan a Capital.bg) elsősorban Petr Kellner cseh milliárdos esélyeit, míg a szerb lapok (Politika) az amerikai KKR private equity alap érdeklődését dobta be. A neveket leíró lapok jelezték, hogy nem kaptak megerősítő nyilatkozatokat a felektől.

A bolgár értesülés szerint a cseh Petr Kellner, a régió leggazdagabb embere, PPF Holding elnevezésű csoportján keresztül fejezte ki az érdeklődését. Kellner állítólag mind a négy érintett országban megvenné a Telenor üzletét, de Bulgáriában még az ország egyik legnagyobb televíziós hálózatát is bekebelezné

A 14-16 milliárd dolláros vagyonával már globálisan is top 100-as milliárdos alapvetően amszterdami központtal irányítja valóban globális hálózatát, legismertebb cége, a Home Credit lakossági hitelcég, amely az amerikai, a kínai, vagy éppen a vietnami piacon is erős.

A PPF nem kommentálta a vásárlási szándékát, így nehéz megállapítani, hogy a bolgár sajtó csak logikai úton találta ki érdeklődését, vagy ennél konkrétabb információk is a rendelkezésére álltak. A logikai út abból jöhet, hogy Kellnernek nem csak rengeteg forrása van, de Csehországban és Szlovákiában már komoly távközlési érdekeltségei is vannak, az O2 mobiloperátor éa a Cetin infrastrukturális cég is az övé.

És a KKR

A szerb sajtó pedig leginkább a New York-i székhelyű KKR private equity alapról ír. Ez valóban óriási játékos, hiszen a több mint ezer alkalmazottat foglalkoztató és jelenleg is mintegy 40 milliárd dollár körüli vagyont kezelő cég a három legfontosabb private equity szereplő egyike. Régebben a cég az alapító unokatestvérek teljes vezetéknevét használta (Kohlberg Kravis Roberts & Co.), de ma már a rövidítés a hivatalos elnevezés. A KKR-nek az ingatlan, energia, illetve pénzügyi szektorra fókuszáló befektetései mellett már vannak média és távközlési invesztíciói is. A KKR négy évtizedes története során több száz céget vásárolt fel több száz milliárd dollár értékben.

Az esetleges távközlési dealt természetesen a versenytársak is élesen figyelik.