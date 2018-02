Kiakadtak a vári lakók Matolcsy képzési központjától

Évek óta zajlik a budai Vár Szentháromság tér – Szentháromság utca – Úri utca által határolt részén a Magyar Nemzeti Bank-féle Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány doktori képzési központjának építkezése. A célra pár éve vette meg az MNB az MTA-tól a régi városháza épületét, ami sokáig a Collegium Budapest otthona volt, de évek óta üresen állt.

A PADA mindig is igen ködösen fogalmazott arról, hogy az épületbe tervezett „interdiszciplináris – több tudományterületet érintő – doktori képzés” pontosan mit takar, az azonban már a beruházás kezdetén kiderült, hogy az üvegfedős átriummal bővülő épület az alapfunkció mellett étteremmel, borozóval és bormúzeummal is gazdagodik.

A Hvg.hu most arról értesült, hogy a szomszédos Tárnok utca ház lakói már nehezen bírják az évek óta tartó építkezéssel járó koszt és zajt, ráadásul úgy érzik, megvezették őket. Elsősorban az a kifogásuk, hogy a felújítást az MNB/PADA oktatási célúnak titulálja, a hatósági iratokban azonban „funkcióváltásról" lehet olvasni, és a beruházás alapján szerintük inkább a belső udvarra kitelepülő éttermi és a rendezvényközpont-funkció lesz a domináns, legalábbis azoknak a szomszédok szempontjából, akiknek arra néznek az ablakaik.

A lakók a nyugalmukat féltik, annál is inkább, mert az épületgépészet berendezéseit a lakóház felőli oldalra helyezték el, és attól tartanak, hogy a gépek zajosak lesznek, a lakásaik az értéküket vesztik, és eluralkodik a „panelfíling”. A jegybank az „áthallás” kiküszöbölésére több megoldásra – például hangszigetelésre, előtétfalra – is ígéretet tett, azt azonban egyelőre nem tette lehetővé, hogy a lakók személyesen is bejárják a felújított épületet.

A lakóknak a PADA igazgatója, Szemerey Gabriella (Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a felesége) válaszolt. A Hvg.hu szerint a levélben felsorolja, mi mindent tettek a szomszéd házzal kötött megállapodás alapján, és hogy felújították a tűzfal, a homlokzat, a tetőszerkezet egy részét, továbbá előtétfalat építettek. Szerinte a „korábbi állapothoz képest” egyértelműen jobb lett a helyzet, viszont „a történeti épületek összeépülése” műszaki adottság.