Műemlék épületeket vennének Mészárosék

Küldetésének érzi a cég, hogy műemlék épületeket vegyen, de azért az elsődleges szempont az, hogy mennyit lehet keresni az üzleten - ezt mondták a Portfolionak adott interjújukban a Mészáros-birodalom egyik legújabb szerzeményének számító Appeninn Holding ingatlankezelő cég vezetői.

Pontosabban az Appeninn hivatalosan még nem is a Mészáros cégcsoport része, mert ahogy Fekete Péter, az Appeninnben többségi részesedést vásároló Konzum Nyrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, az üzletet még jóvá kell hagynia a Gazdasági Versenyhivatalnak, de úgy tűnik, nem tartanak attól, hogy a GVH hátráltatná a terjeszkedést. Ha ez megvalósul, akkor a Konzum-Opus csoport ingatlanai mind az Appeninnhez kerülhetnek, a cég pedig folytatja majd az elmúlt hetekben elkezdett terjeszkedését az ingatlanpiacon. Fekete arról is beszélt, hogy milyen jó lesz az Appeninnek a Konzum tulajdonában:

A Konzum-Opus csoport nagy szakértelemmel, páratlan lehetőségekkel, valamint olyan szinergiákkal rendelkezik, amelyek előnyeit az Appeninn is ki tudja használni.

Ahogy arról korábban írtunk, az Appeninn már meg is vett 18 üzlethelyiséget, amelyeket a Spar bérel, és megvásárolta az Andrássy úti Dávid-házat, amely egy műemlék épület. Ezzel kapcsolatban tette fel a kérdést a Portfolio, hogy terveznek-e még műemlék épületeket venni, amire Székely Gábor, az Appeninn Holding Nyrt. igazgatótanácsának egyik tagja elég határozott igennel válaszolt.

Fekete Péter azt is elmondta, hogy bár most egyelőre Magyarországra fókuszál a cég, a jövőben szeretnének a régióban is terjeszkedni: